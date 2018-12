Løjerlige ord og skøre udtryk: Her kan du score kassen på nytårstalen

Dronning Margrethe slutter nok sin nytårstale af med at sige 'Gud bevare Danmark', men hvad siger hun ellers under talen? Se, hvilke ord der kan indbringe dig mange penge

Inden champagnepropperne springer mandag aften, og det nye år synges ind, holder dronningen den traditionsrige nytårstale, og hos flere bookmakere kan man finde odds på sjove og skøre ord og udtryk, som dronningen kan finde på at nævne.

Hvis du eksempelvis tror, at dronningen nævner Britta Nielsen, der er sigtet for at have svindlet sig til over 100 millioner kroner fra Socialstyrelsen, kan du få odds 1000 hos Danske Spil og Unibet.

Og hvis du tror, at hun inddrager Danske Bank i sin tale til nationen, kan du få odds 200 hos Danske Spil.

Det skriver onlinemediet BetXpert, der har gennemgået bookmakernes odds på nytårstalen.

Ser dronningen Game of Thrones?

Den sidste sæson af TV-serien Game of Thrones sendes i foråret, og hvis du tror på, at Dronning Margrethe som så mange andre er fan af den ultrapopulære serie, kan du hos bookmakeren Unibet score høje odds på, at hun nævner flere af karaktererne i sin nytårstale.

Du kan blandt andet få odds 750, hvis hun siger Khaleesi, og odds 500, hvis hun siger Jon Snow. Skulle hun gætte på, hvem der ender sidste sæson på tronen og sige 'Night King', kan du få odds 500.

Det er dog værd at bemærke, at dronningen sjældent nævner navne på personer udenfor kongefamilien i sin nytårstale - heller ikke navnene på fiktive personer.

Det og andre gode råd til, hvordan du kan vinde penge på nytårstalen, kan du læse mere om hos onlinemediet BetXpert. Der er nemlig nogle generelle faldgruber, der går igen i dronningens nytårstaler.

En del af noget større

Det danske herrelandshold i fodbold gjorde en god figur under VM i Rusland i sommer, og hvis du tror, Dronningen så med, da Åge Hareides tropper nåede 1/8-finalen, kan du få odds 30 hos Unibet på, at hun nævner Herrelandsholdet i sin tale.

Hvis du tror, at dronningen bruger DBUs slogan 'En del af noget større', som blev nævnt utallige gange i medierne under slutrunden, kan du få odds 100 hos Danske Spil og Bet365.

Og skulle Dronning Margrethe have været lige så frustreret som resten af Danmark over den farce, der udspillede sig, da DBU sendte en flok amatørspillere til Slovakiet i september, kan du få hele odds 500 hos Danske Spil på, at hun siger 'Vikarlandsholdet'.