Løver rocker Farum

For imponerende sjette gang alene i 2019 står FC Nordsjælland overfor FC København, og man har lov at håbe, at det bliver lige så underholdende, som de foregående fem kampe

I august mødte de to parter hinanden i Parken i Superligaen, hvor stillingen var 1-1 frem til små 20 minutter før tid, inden FCK satte tommelskruerne i og vandt 3-1.

I oktober mødtes de samme sted i pokalturneringen, FCN kom foran allerede efter to minutter, men ”løverne” svarede igen med tre mål indenfor kampens sidste halve time til 4-1 sejr. Dermed har alle fem opgør i 2019 budt på mindst tre mål.

FCK har godt gang i målscoringen i øjeblikket med mål i deres seneste 14 kampe i træk, men afslørede igen mod Brøndby i søndags, at der er tendens til enorme huller i defensiven, og havde Brøndby kendt deres besøgelsestid, var det ikke endt med hjemmesejr på 2-1.

Når man vinder dén slags kampe, og jo flere man vinder af dem, kan der indsætte en kollektiv ”I kan bare komme an”, og selvom det altid er noget specielt at møde FCK, synes jeg ikke, at FCN virker stærke nok i øjeblikket til at kunne bremse ”løverne”.

Én sejr over Randers i deres seneste seks kampe er ikke skræmmende og med syv indkasserede mål mod FCK i efterårets to dueller, kunne man godt få den tanke, at sidstnævnte ved, hvordan FCNs defensiv skal håndteres.

Jeg tager chancen på to fronter, som du kan se af nedenstående, idet jeg tvivler på, at overhovedet kan blive kedeligt imellem dem, og så tror jeg bare på FCK.

Spilforslag:

Superligaen søndag 16.00

FC Nordsjælland – FC København

2 + over 2.5 mål: odds 3.00 Youbet

(draw-no-bet) 2: odds 1.73 Unibet