Løverne kan drille Leeds igen

I sidste uge var det Premier League, som havde gang i en midtugerunde, i denne uge er det The Championship, der byder på action, og vi starter på Elland Road og et kriseramt hjemmehold

Der er ikke noget i vejen med, at Leeds er favoritter i deres hjemmekamp mod Millwall tirsdag aften, men i deres nuværende forfatning er de ganske enkelt for store favoritter. Da de gik ind i december, kørte de sejr nummer syv i træk i hus og forspringet til forfølgerne udenfor de pladser, som giver direkte oprykning, lignede én, der ikke lod sig hente.

Siden er sæsonen godt nok kørt af sporet. Er det midlertidigt? Måske, men indtil et skifte til det bedre viser sig, tager jeg gerne chancen og går imod dem til så lave odds, som de står til tirsdag aften. De har én sejr i otte kampe. Den kom på udebane. De har tabt tre kampe i træk uden selv at score.

Millwall tabte deres seneste ligakamp. De har kun én gang i denne sæson tabt to i træk. Det var fire måneder siden. De har taget point med hjem fra deres seneste seks udekampe i træk. De har kun tabt to af deres seneste 29 udekampe i The Championship med mere end ét overskydende mål.

De vandt sæsonens første kamp mod Leeds, og vil intet have imod at stå og absorbere presset fra hjemmeholdet, som tydeligvis ikke har fungeret optimalt i en måned nu. Nedenstående giver odds 2.05 ved udesejr eller remis og indskuddet retur ved hjemmesejr på et mål.





Millwall i kamp mod Sheffield United. Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix

The Championship tirsdag 20.45

Leeds – Millwall (asian handicap +1) 2 odds 2.05 Unibet

Lincoln – Portsmouth



Vi dykker en række ned til League 1 og et Portsmouth-mandskab i fremragende form. Seks sejre i træk er Pompey kommet op på, så de er blevet knebne favoritter i udekampen mod Lincoln, men ”The Imps”, som klubben kaldes, holder fanen endog meget højt på hjemmebane.

De har fem sejre i træk på eget græs og har i alt taget 19 af de seneste 21 mulige point i eget hus. I denne serie har de blandt slået rækkens nummer 1, 5 og 6, så tabellens nummer otte, god form eller ej, er ikke noget, de frygter.

Jeg tager chancen på hjemmeholdet med lidt gardering, som det fremgår af nedenstående, og smider også et væddemål på, at begge hold får scoret oven i hatten. Portsmouth har scoret i 21 kampe i træk, men i syv af deres seneste otte kampe var begge hold på tavlen.



Spilforslag:

League 1 tirsdag 20.45

(draw-no-bet) 1 odds 1.90 bet365

Begge hold scorer odds 1.80 Bwin

Rotherham – Ipswich



I samme række er der topbrag tirsdag aften, når tabellens nummer et gæster nummer to, og det er samtidig to af de formstærkeste hold i rækken. Ipswich er kommet fremragende ud til 2020 efter en skidt afslutning på det gamle år, og står med fem kampe i træk uden nederlag.

Rotherham tabte i weekenden, første liganederlag i knap halvanden måned, og jeg tager chancen på, at Ipswich også kan nappe point fra ”The Millers”. Ipswich har spillet uafgjort fire gange på udebane i denne sæson. Det var mod tabellens nummer tre, fire, fem og syv.

Det er med til at gøre dem til ligaens bedste udehold, og trods deres status i toppen af tabellen, er Rotherham langt fra et af de bedste hjemmehold. De har ”6-3-4” på hjemmebane og har altså afgivet point i flere kampe, end de har vundet. Der er faktisk hele 11 klubber, som har en bedre hjemmebanestatistik.

Pudsigt nok har Ipswich en endnu dårligere hjemmebanehistorik, så måske var det meget passende, at de blandt andet tabte hjemme til ligaens næstbedste udehold; Rotherham. Nu har ligaens bedste udehold så chancen for revanche. Jeg spiller X2 på ”Traktordrengene”.



Spilforslag:

League 1 tirsdag 20.45

(0-1) 2 odds 1.80 Bwin



