London-brag om vigtig fjerdeplads

Et punkt adskiller de to hold med Chelsea forrest på 41 point og der er næsten tale om et utroligt deja vu i forhold til de to klubbers første ligamøde i denne sæson. På det tidspunkt havde Tottenham formået at lukke afstanden op til Chelsea i top fire med en flot stime af resultater efter José Mourinho havde sparket en gnist ind i truppen igen. Samtidig havde Chelsea svært ved at finde form fra først på sæsonen.

Alligevel var det Chelsea, der på ekstremt overbevisende manér kom ud af kampen som 2-0 vindere. Nu er vi her så igen. Chelseas formkurve er for nedadgående, Tottenham har høstet pæne resultater på det seneste og igen kan en Spurs-sejr sende sidstnævnte op i top fire på bekostning af Chelsea.

Chelsea kommer lige fra et nederlag på eget græs mod Manchester United i en kamp, hvor de endnu engang viste, at de stadig ikke er et dominerende hjemmehold. Forsvaret er for generøst i øjeblikket, de har ikke holdt rent bur i deres seneste fem kampe. Hjemme har de tre nederlag og kun en sejr i de seneste fem.

Tottenham havde en skuffende aften i Champions League og er hårdt ramt i offensiven med nu også skade til formstærke Son. Også deres defensiv synes alt for gavmild, men den indkasserede dog kun én gang mod RB Leipzig.

Der er hårdt brug for, at spillere som Dele Alli træder i karakter, og han plejer at elske disse kampe mod London-rivalerne. Spurs har ikke tabt i deres seneste fire udekampe. De har til gengæld tabt deres seneste tre opgør mod Chelsea. Heraf to på Stamford Bridge.

Disse London-opgør har ofte deres eget liv, og Chelseas dominans over Tottenham på det seneste peger i retning af hjemmesejr, trods deres lettere suspekte form. Et så lavt odds på en hjemmesejr finder jeg dog helt uspiseligt, når man stadig ikke har vundet en hjemmekamp over en modstander placeret højere end nummer 10 i ligaen. Jeg tager chancen på X2.

Spilforslag:

Premier League lørdag 13.30

Chelsea – Tottenham X2 odds 2.17 Unibet

