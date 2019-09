Mål-bonanza på Balkan: Her kan du score kassen

Kosovo tankede tilsyneladende stor selvtillid af at spille en rigtig god Nations League-turnering, hvor de gik ubesejret igennem deres seks kampe. De har fortsat succes’en mod stærkere landshold i 2019 og er uden nederlag i 14 landskampe. I 13 af de 14 formåede de at score, heraf i alle otte hjemmekampe. De har spillet tre kval-kampe til EM og begge hold var på tavlen i alle tre, hvoraf to var på udebane.

De er med andre ord forholdsvis gode til at komme på tavlen, også mod bedre nationer, men er også åbne for modsvar, og Tjekkiet har været på tavlen i ni af deres seneste 11 landskampe. Undtagelserne var mod England og Ukraine på udebane.

Jeg tvivler på, at Kosovo endnu holder niveau med England og Ukraine, og vover pelsen på, at Tjekkiet kommer på tavlen og i ly af hjemmeholdets historik, finder jeg odds 1.92 på, at begge hold scorer for pæn betaling.

EM-kvalifikation lørdag 20.45

Kosovo – Tjekkiet, gruppe A

Spilforslag:

Begge hold scorer odds 1.92 Unibet

Serbien og Portugal brager sammen lørdag aften, og uden ligefrem at være i kæmpe krise, er det nok ikke smart for nogen af parterne at tabe kampe. Ukraine er løbet af sted med 10 point for deres første fire kampe, og det er som bekendt kun to fra hver gruppe, som går videre.

Serbien har allerede smidt fem point af ni mulige, mens Portugal har smidt fire af seks mulige, så begge skal helst ud af duellen her med et positivt resultat, og derfor satser jeg på, at begge hold kommer på tavlen.

Alle Serbiens tre hjemmekampe i Nations League så begge hold på taven. De scorede selv i deres otte seneste VM-kval kampe på hjemmebane og i 11 af deres seneste 12 EM-kval kampe på hjemmebane.

I Mitrovic og Jovic har de en ret skarp front-duo, men Portugal er Portugal og altid svære at holde fra fadet, ligesom Serbiens defensiv åbenlyst er til at tale med.

De to nationer har mellem 2007 og 2019 spillet fem landskampe mod hinanden og i alle fem kom begge hold på tavlen. Jeg vover pelsen på seks på stribe.

EM-kvalifikation lørdag 20.45

Serbien - Portugal, gruppe B

Spilforslag:

Begge hold scorer odds 1.88 Unibet

Island har åbnet deres EM-kvalifikation med at vinde tre kampe og tabe én. På udebane mod Frankrig hvilket trods alt kan tillades. Moldova har til gengæld åbnet med det omvendte udfald. Tre nederlag og én sejr. Sejren var en hjemmekamp mod Andorra, og det havde også været en skandale, hvis ikke dén var blevet vundet.

De har tabt deres to udekampe mod Albanien og Tyrkiet til nul, og de samme to nationer har Island besejret i deres første to hjemmekampe, hvorfor jeg også anser det for sandsynligt, at islændingene kan slippe af sted med tre point her.

Man forhøjer dog oddset fra omkring 1.30 til 1.80 ved samtidig at satse på, at de holder nullet. Moldova har kun scoret i to af deres seneste 13 udekampe. Mod San Marino og en venskabskamp mod Elfenbenskysten.

EM-kvalifikation lørdag 18.00

Island - Moldova, gruppe H

Spilforslag:

Island vinder til nul odds 1.80 Unibe

