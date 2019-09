Målfesten fortsætter for Fredericia

Det vælter ind med mål i Fredericias kampe, og ikke bare for deres eget vedkommende, de lukker tilsyneladende også glad og gerne kasser ind. Når man stadig kan ligge nummer et med en spillestil, der indtil nu har kastet sammenlagt 30 af sig i otte kampe, kan man kun hylde spillestilen.

Der er odds 1.57 på, at begge hold kommer på tavlen, hvilket måske er lige lavt nok, i hvert fald til mig. Man kunne også kigge på spillet 'over 2,5 mål' til odds 1.70, men jeg har valgt et spil, der kaster odds 1.83 af sig, og som efter begge parters første otte kampe at dømme virker lige så realistisk.

Der er odds 1.83 på, at Fredericia scorer mindst to mål. Det har de præsteret i otte af deres seneste ni kampe. Skive lukkede to mål ind mod Vejle, og de lukkede to mål ind mod Viborg, to af Fredericias formodede konkurrenter til oprykning, og de har endnu ikke holdt nullet på hjemmebane.

Nordicbet Ligaen fredag 19.00

Skive – Fredericia

Spilforslag:

Fredericia scorer over 1.5 mål odds 1.83 bet365

En række lavere er der også fredagskamp hos HIK, hvor Slagelse er på besøg, og det kunne mildest talt også ligne en festlig affære. HIKs seneste fire kampe sluttede 4-1, 1-3, 7-4 og 3-1. Slagelses seneste to udekampe blev tabt med 5-3 og 3-1.

De mødtes også i en ligakamp i september sidste år, i øvrigt også med HIK som hjemmehold, og spillede 3-3, og vi går også her på jagt efter kasser.

2. division gruppe 1 fredag 19.00

HIK – Slagelse BI

Spilforslag:

Over 3 mål odds 1.98

Herefter vender vi blikket mod den spanske ferieø Mallorca, der atter engang, efter flere års pause, kan byde på fodbold fra den bedste række. Det er første gang siden 2013, at Mallorca og Bilbao tørner sammen, og sidstnævnte drømmer ganske givet om at fortsætte en for dem nydelig stime.

De har nemlig vundet deres seneste fem interne opgør. Med deres start på sæsonen, er der da også grobund for at tro på sejren. Når man står med syv point efter tre kampe, hvori man blandt andet har mødt Barcelona, er man kommet godt fra start!

Men det er ikke kampens udfald, jeg gerne vil se nærmere på her, men i stedet kortspillet til begge parter. Mallorca har spillet tre kampe og fået fire gule kort. To af disse kampe var på hjemmebane, blandt andet mod Real Sociedad.

Sidstnævnte har Bilbao også mødt i hvad, der hvert år er et heftigt baskisk rivalbrag. Og igen, de har også mødt Barcelona. Ligesom Mallorca er de også løbet ind i fire advarsler i alt. Heraf én på udebane.

Ingen af deres første tre kampe havde over fem kort, og det samme gælder for Mallorca. Af den grund synes det højt, at man hos Unibet henter pæne odds på begge parter til højst at løbe ind i to kort undervejs, og det skal prøves af.

La Liga fredag 21.00

Mallorca – Athletic Bilbao

Mallorca under 2.5 kort odds 1.72 Unibet

Bilbao under 2.5 kort odds 1.95 Danske Spil