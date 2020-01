Måljagt hos reserverne

Bortset fra en enkelt duel i FA Cup byder mandagen ikke på de helt store fodboldkampe, og Arsenals duel mod Bournemouth kaster et enkelt væddemål af sig, men vi starter i Holland

I den næstbedste hollandske række har AZ's reserver besøg af Almere City, og det burde ikke gå hen og blive en kedelig kamp. Bare for at starte et sted: hjemmeholdets seneste 11 kampe i træk sluttede med mindst tre mål.

Ligeså var begge hold på tavlen i deres seneste 11 kampe, og som du kan se af nedenstående spilforslag, får man odds 1.61 på et udfald, der havde givet gevinst 11 gange i træk. Er det ikke værd at prøve af? Det synes jeg.

Almere ligger heller ikke på den lade side. Ni af deres 11 udekampe i denne sæson havde begge hold på tavlen, heraf deres seneste fem. Fire af disse fem havde mindst fire mål. Sæsonens omvendte møde sluttede 2-1 til Almere, og deres seneste to besøg i Alkmaar sluttede begge med fem mål.

De seneste syv gange, Almere scorede i en udekamp, var de på tavlen efter pausen. Det var de også i deres seneste fem kampe mod AZ, og sidstnævnte indkasserede mål efter pausen i deres seneste seks kampe i træk. Der var i øvrigt mindst to mål efter pausen i AZs seneste 10 hjemmekampe.

Artiklen fortsætter under billedet...

Kan Arsenal besejre Bournemouth? Foto: Peter Nicholls / Ritzau Scanpix

Og så lad os lige runde af med et væddemål fra den engelske Sydkyst. Arsenal gæstede Bournemouth 2. juledag, spillede 1-1 og kom frem til tre hjørnespark. De har stadig ikke været over fem hjørnespark efter Mikel Artetas overtagelse af managersædet. Jeg tager chancen på ”under” igen i aften.

Spilforslag:

Eerste Divisie mandag 20.00

AZ II – Almere City

Over 2.5 mål + begge scorer odds 1.61 bet365

Almere scorer i 2. halvleg odds 1.57 888Sport

(asian) over 2 mål i 2. halvleg odds 2.10 Youbet

