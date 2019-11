Måljagt i Kosovo - sikre penge i London

Der er ikke mange af søndagens kvalifikationskampe, der rent faktisk har betydning for stillingen, så vi retter blikket mod opgøret mellem to af gruppespillets festligste mandskaber

Før vi rettet blikket mod Englands kamp i Kosovo i aften, skal vi lige runde finalen i ATP Finals, som spilles søndag aften kl. 21.00 i London. Det er nu en uge siden, at du kunne læse optakt til turneringen her i spalterne, hvor jeg foreslog Dominic Thiem som vinder til odds 18.00.

En uge efter står han i finalen efter at have spillet en fremragende turnering, og odds 18.00 kigger man derfor selvsagt langt efter nu. Østrigeren går ind til finalen mod Stefanos Tsitsipas som favorit, så spillede du med på mit forslag for en uge siden, har du i aften mulighed for en solid gevinst.

Har man nerver af stål, kan man selvfølgelig lade væddemålet stå og satse på, at Thiem vitterlig stryger til tops, men selv hvis man vælge at gardere sig, er der mulighed for en sund økonomi.

Lad os sige, at du spillede Thiem for 100 kroner til odds 18.00. Nu kan du spilles Tsitsipas til odds 2.10 hos eksempelvis Bethard. Smider du 857 på dét udfald, vinder du cirka 840 kroner uanset, hvem der vinder. Det afhænger vist af, hvilken type gambler man er. Personligt tilhører jeg sidstnævnte kategori.

Og lad os så kigge nærmere på Englands udekamp mod Kosovo.

Festlig aften i Pristina

Der skulle efter sigende herske et forholdsvis godt forhold til England og englændere blandt folket i Kosovo, hvilket stammer fra en overgang, hvor engelske tropper var til stede i den lille nation, og der er masser af mulighed for at afvikle en forestilling i al mindelighed i aften.

England har sikret sig EM-billetten, mens Kosovos rolle blev udspillet via deres nederlag i Prag torsdag aften. Jeg kunne dog forestille mig, at kampen stadig er lidt af et prestigeprojekt for hjemmeholdet, det er stadig noget helt særligt, at man pludselig spiller selvstændige landskampe og så mod så store nationer, som England her.

Jeg satser derfor på en ny kamp med fuld fart over stepperne. Begge parter har spillet særdeles offensivt hele vejen igennem, og nu med intet på spil kan det gå i to retninger. Enten gider ingen af parterne løfte en finger, eller også giver de pokker i al for megen organisation. Jeg håber som sagt på sidstnævnte.

Alle Englands kval-kampe bød på mindst tre mål. Seks af de indtil nu syv kval-kampe havde mindst fire mål. Kosovo har scoret i samtlige landskamp i 2019 og i deres seneste 14 i alt. Den omvendte kamp sluttede 5-3 til England efter 5-1 føring, så Kosovo slog altså ikke op i banen, selvom de var tårnhøjt bagud.

Jeg går efter det væddemål, der hedder asian over 3 mål, hvilket hos Unibet giver odds 2.00 ved mindst fire kasser og indskuddet retur ved præcis tre mål.

Spilforslag:

EM-kvalifikation søndag 20.45

Kosovo – England over 3 mål, odds 2.00 hos Unibet

