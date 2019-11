Måljagt med Madrid

Real Madrid spillede 0-0 i sidste weekends ligakamp, og det lod de gå ud over Galatasaray i onsdagens Champions League, og betting-klummen satser på, at de vedligeholder målformen

Lørdag aften er Real Madrid på besøg i Eibar, og det ligner en større udfordring end en hjemmekamp mod Galatasaray. Eibar er sjældent bange for at spille med mod ligaens tophold, uanset hvad de så end hedder, og det går som oftest galt, men lige så ofte har det i det mindste været en fed kamp.

De har i denne sæson spillet ude mod Atletico Madrid og tabte 3-2 efter føring 2-0 undervejs. De har spillet hjemme mod Sevilla og vandt 3-2, efter at have været nede 0-2 efter 65 minutter! De har også spillet hjemme mod Barcelona og tabte 3-0. Samt besejret Villarreal 2-1 i deres seneste hjemmekamp.

Real Madrid har holdt rent bur i fire kampe i træk, men jeg forestiller mig, at dek kommer under beskydning her, for de ved, at de magter opgaven. De vandt 3-0 i sidste sæsons hjemmekamp mod Real Madrid.

Deres seneste fem indbyrdes møder bød på mindst tre mål, og det bliver også satsningen herfra. Over 3 giver hos bet365 odds 2.05 ved mindst fire kasser og indskuddet retur ved præcis tre mål. Jeg går desuden efter mindst to scoringer efter pausen. Det havde givet gevinst i deres seneste tre indbyrdes møder, og i samtlige Eibars hjemmekampe i denne sæson i La Liga.

Spilforslag:

La Liga lørdag 18.30

Eibar – Real Madrid over 3 mål

Odds 2.05 bet365

Over 1.5 i 2. halvleg odds 1.80 bet365