Måljagt på Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham havde brug for et mål i overtiden for at besejre Aston Villa i Premier League-duellen i søndags, og med dén sejr nåede de op på syv kampe uden nederlag inde kampen mod RB Leipzig onsdag aften

Spurs har ikke høstet disse resultater i klassisk Mourinho-stil, for deres forsvar er fortsat ualmindeligt gavmildt. Er det ikke Vertonghen, der får et udfald, er det Alderweireld, Lloris eller en helt fjerde. Faktisk er det imponerende, så mange defensive fejl de formår at lave, så de samtidig formår at gå uden nederlag i syv kampe, siger noget om, at offensiven, der stadig ikke har Harry Kane til rådighed, ikke er helt dårlig.

Særligt har Son brilleret på det seneste med scoringer i fem kampe i træk, så det er noget nær en katastrofe for hjemmeholdet, at han ifølge Mourinho nu er uden resten af sæsonen. Koreaneren fik et brud på armen i søndags i kampen mod Villa.

Gæsterne kommer med flere stærke offensive kræfter, Patrick Schick og Timo Werner for bare at nævne to, som har masser af kvalitet til at forårsage Spurs problemer. RB har ganske vist ikke gennemgået den bedste periode på det seneste, selvom man vandt 3-0 i weekenden.

En sejr over Werder Bremen kan der dog ikke lægges meget i lige for tiden, men de klarede sig flot igennem gruppespillet i efteråret, ikke mindst med syv point i tre udekampe. Spurs har kun holdt to rent ark i deres sidste 15 kampe i alle turneringer, og RB scorede mindst to mål i deres seneste fire udekampe i Champions League.

Bortset fra Son skulle Jose Mourinho have samme gruppe af spillere til rådighed som i søndags, mens Julian Nagelsmann skal klare sig uden anfører Orban, Upamecano er i karantæne og Konaté ligeledes skadet.

Nagelsmann går altid efter scoringer og Tottenhams defensiv er vakkelvorn for nu at sige det mildt, men Alli, Moura og nytilkomne Bergwijn har også fart nok i sig til at true tyskernes bagerste kæder, så jeg går efter mål af begge parter.

Spilforslag:

Champions League onsdag 21.00

Tottenham – RB Leipzig: begge scorer til odds 1.60 Unibet

