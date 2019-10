Måljagt på Vestkysten

FC Midtjylland har indtil videre holdt et formidabelt højt niveau med bare fem scoringer imod i denne sæsons 13 ligakampe, men vi skal også bare have dem til at lukke én enkelt lille bitte kasse ind fredag aften, så hører man ingen klager fra vores kant.

Det har de immervæk gjort i deres seneste to kampe, mod Silkeborg og Randers, så hvorfor ikke også mod Esbjerg? Sidstnævnte har været på tavlen i deres seneste fem kampe, blandt andet tre gange alene mod Brøndby og i sidste uge i Parken mod FC København.

Problemet for Esbjerg har med andre ord ikke været at score, men at lukke af i egne række. Kun én gang i 16 ligakampe har man præsteret at holde buret rent men ikke i nogle af deres seneste syv. Så FC Midtjylland skal nok komme på tavlen. Regner vi med… spørgsmålet er, om Esbjerg også kan.

Det har de kunnet i seks af de seneste syv møder mellem disse to, og de tre seneste dueller i Esbjerg sluttede 2-2, 2-2 og 1-3. Som sagt tager vi chancen på, at odds 1.87 viser sig investeringen værd, når nu FCM trods alt har tilladt scoringer imod i deres seneste to opgaver.

Kommer Esbjerg på tavlen, kunne det måske være en idé at holde øje med Yuriy Yakovenko. Han var på tavlen i Esbjergs to seneste ligakampe og han scorede i begge Esbjergs seneste to kampe mod netop FC Midtjylland, der blev spillet så nyligt som april og maj.

Det kunne også være en mulighed at kigge mål, hvornår målene scores (alle dem, vi håber, der bliver scoret!), for der er odds 2.05 på mindst to mål efter pausen hos Unibet. Da FC Midtjylland i sidste uge vandt 2-1 over Randers, faldt alle mål efter pausen. Ugen før blev der scoret to mål efter pausen i deres kamp mod Silkeborg.

Esbjergs seneste to kampe bød på tre mål efter pausen, og Esbjergs seneste tre kampe har i øvrigt budt på scoring af dem selv i det 90. minut eller senere, hvis man kan finde et odds på dét et eller andet sted.

Spilforslag:

Superligaen fredag 19.00

Esbjerg – FC Midtjylland begge hold scorer odds 1.87 Bethard

Yakovenko scorer odds 4.33 bet365

Over 1.5 mål efter pausen odds 2.05 Youbet