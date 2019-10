Målrig pointdeling i Spanien

Onsdagsudvalget på fodboldfronten er yderst beskedent oven på seks dage med landskampe, og vi kommer til at vente til på fredag, før der igen er et reelt udvalg

I Spanien har de dog gang i en enkelt udsat kamp fra den næstbedste række, og jeg tager chancen og satser på, at det bliver til en deling i porten, når Fuenlabrada tager imod de tidligere Europa Cup-vindere fra Real Zaragoza.

Hjemmeholdet er oprykkere og har fået en nydelig start på livet i landets næstbedste række med 17 point for 10 runder, hvilket er to færre end Zaragoza har samlet på samme antal kampe. Cadiz har skilt sig markant ud, men fra nummer to til nummer 10 i tabellen er der blot to points forskel.

Fuenlabrada har spillet fire hjemmekampe. To endte med sejr og to sluttede uafgjort. 1-1 og 2-2. Zaragoza har spillet fire udekampe. To endte med sejr og to sluttede uafgjort. 1-1 og 2-2. Uafgjort ligger med andre ord ikke langt væk for nogen af parterne, og krydset kaster odds 3.10 af sig, men kombinerer vi det med mål af begge parter, lander vi på 4.50 gange pengene. Et lille indstik værd på en stille onsdag.

Forslag:

Segunda Division onsdag 21.00

Fuenlabrada – Real Zaragoza

Uagjort og begge scorer odds 4.50 bet365

