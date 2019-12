Manchester City skal hævne nederlag

Wolverhampton præsterede højst overraskende at vinde sæsonens første møde med Manchester City, så fredag aften er der revanchejagt, når The Citizens gæster Molineux

Holder de to parter sig til deres 'vanlige' opskrift, eller holder de sig til den spillestil, begge parter synes at praktisere for tiden? Fem af de seneste seks møder mellem dem havde højst det ene hold på tavlen og ingen af de fem kampe havde over tre mål. Dét er en modsætning til, hvordan begge parters kampe forløber i øjeblikket.

Der blev scoret mindst tre kasser i Manchester Citys seneste syv kampe, og det samme i Wolverhamptons seneste fire kampe. Wolves har mod traditionelle top seks-hold som Chelsea og Tottenham tabt med hhv. 5-2 og 2-1 på eget græs i denne sæson, samt spillet 1-1 mod Manchester United.

Jeg tvivler kraftigt på, at Wolves kan gentage kunststykket fra den omvendte kamp og vinde endnu engang, omvendt er jeg ikke fristet af at spille City-sejr til odds omkring 1.40, når Wolves vitterlig tidligere har beredt City problemer.

Jeg holder mig til en satsning på mål og håber dermed, at begge parter fastholder deres i øjeblikket meget underholdende spillestil og jeg spiller desuden, at der falder mindst én kasse i første halvleg. Pånær én hjemmekamp i denne sæson blev der scoret mindst én gang i første halvleg, når Wolves havde besøg og Citys seneste 16 udekampe bød på mindst et garn før pausen.

Spilforslag:

Wolverhampton – Man. City

Over 3 mål odds 1.97 bet365

(asian 1. halvleg) over 1 mål odds 1.55 bet365