Mand sigtet for at fake egen kidnapning

Lige så spændende det kan være at placere et væddemål på en sportsbegivenhed, lige så deprimerende kan det være, når væddemålet ikke går hjem.

Et godt råd er ikke at spille for mere, end hvad du har råd til at tabe. Det råd har 60-årige Robert Brandel fra den amerikanske delstat New York nok ikke taget til sig.

I hvert fald er han nu sigtet for at fake sin egen bortførelse.

Blev fundet bagbundet i bil

Historien tager sin begyndelse, da delstatspolitiet i New York fandt den 60-årige mand i sin bil nær byen Buffalo i onsdags. Han fortalte betjentene, at han var blevet bortført af to bevæbnede mænd et par dage tidligere.

De to mænd var ifølge Robert Brandel en del af et væddemål, der kaldes Super Bowl Squares (Et online-væddemål, hvor deltagerne kan indtaste mulige resultater i et system, red.), som han havde oprettet i forbindelse med finalen i amerikansk fodbold, der blev afviklet 4. februar.

Ifølge Roberts forklaring samlede han de to mænd op, men efter de var steget ind i bilen, viste den ene sin pistol og røvede Robert for 16.000 dollars (105.000 kroner), som han havde igennem væddemålet.

Tilsyneladende følte de to sig snydt for penge. I hvert fald efterlod de Robert bundet til bagsædet af hans bil og efterlod ham på en parkeringsplads tirsdag aften.

Efterforskningen tog uventet drejning

Politiet begyndte at efterforske sagen, men der var alligevel en snagende mistanke hos dem: Hans barbering sad helt skarp!

- Vi er på tredjedagen, da vi finder ham, men han er rimelig nybarberet, fortæller politibetjent James O’Callaghan til den nyhedsstationen WKBW i Buffalo.

Samtidig var han helt rolig, da politiet fandt ham, hvilket en normal person nok ikke ville være, hvis de havde været igennem det samme mareridt, som Robert, vurderede politibetjentene.

Som politiet kom længere i efterforskningen, fandt de også ud af, at Brandel kørte sit væddemål med en mulig gevinst på 50.000 dollars (328.309 kroner), og at han havde opdigtet nogle navne på andre deltagere i håbet om at tage det meste af gevinsten selv.

Det lykkedes ikke. I stedet forsøgte han at snyde de andre deltagere i væddemålet og løbe med alle pengene.

- Nu kan han så ikke betale de folk, der ellers havde vundet på væddemålet, fortæller James O’Callaghan.

Robert Brandel er nu sigtet for bedrageri og falsk anklage. Han forventes at skulle stå foran en dommer senere i marts.

