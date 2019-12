Mandagens bedste spil: Gæster ryger i den sorte bog

I Superligaen har OB besøg af AaB i en match, bookmakerne har vurderet meget lige, og det ser også for jævnbyrdig ud til, at jeg tør angribe den. I Premier League skal Arsenal på besøg hos West Ham, og har utroligt nok favoritværdigheden efter en ynk af en præstation torsdag aften hjemme mod Brighton.

På den anden side stoler jeg heller ikke meget på West Ham, selvom det skal lades dem, at de for nyligt vandt et andet London-opgør mod Chelsea med 1-0. Jeg ender derfor med at dykke ned i 2. Bundesliga, hvor VfB Stuttgart har besøg af FC Nürnberg.

Det går ad h… til for sidstnævnte, som er uden sejr i otte kampe, og måske stirrer deres anden nedrykning i træk i øjnene. Det vil være en katastrofe for traditionsklubben, og mandagens besøg i Stuttgart ligner ikke umiddelbart en opgave, der sætter et stop for den negative stime.

Det er dog kort-spillet, jeg har valgt at zoome ind på, idet man hos bet365 kan få odds 1.80 på, at gæsterne får flest kort stukket ud og indskuddet retur, hvis de to klubber får lige mange kort. Stuttgart får 1.50 gule kort i gennemsnit i deres hjemmekampe, Nürnberg ligger på 2.14 i deres udekampe.

Det er et spil, der som minimum havde givet indsatsen retur i alle Nürnbergs udekampe i denne i denne sæson, og derfor ser odds 1.80 godt ud.

Spilforslag:

Mandag 20.30 2. Bundesliga

Stuttgart – Nürnberg

Flest kort: Nürnberg (draw-no-bet): odds 1.80 bet365

