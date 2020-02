Mandagsmål i Tyskland

Efter en weekend med fokus på tennisfinaler og Super Bowl, er det atter blevet tid til at vende fokus mod fodbolden, og vi har kig på et par kampe fra et par sekunda-rækker

Det er en forholdsvis sløj fodboldmandag uden de helt store knald. Ok, der er et opgør i Serie A, men da jeg ikke tør sætte min lid til Napoli endnu og slet ikke stoler på Sampdoria, føler jeg ikke for at kaste mig over dét opgør.

I stedet vender vi blikket ned mod 3. Bundesliga, hvor Sonnenhof Grossaspach har præsteret at score i 14 af deres seneste 16 hjemmekampe. Når man med sådan en historik, stadig ligger næstsidst i tabellen, er det en rimelig stor indikator på, at man har mere end vanskeligt ved selv at holde nullet. Eller bare begrænse gæsterne antal målscoringer.

De har kun én hjemmesejr i 11 forsøg, og har indkasseret i lige så mange, som de har scoret; nemlig i 14 af 16. 10 af deres seneste 12 hjemmekampe havde mindst tre mål. I deres seneste 13 hjemmekampe i træk blev der scoret mindst én gang i 1. halvleg!

Trods ovennævnte historik snitter deres ligakampe ”kun” 2.90 mål pr. kamp, og det kan aftenens gæster slå med nærmest flere længder. Deres 21 ligakampe har nemlig et snit på 3.62 kasser pr. kamp. Så når gavmilde Sonnenhof Grossaspach møder et hold med så målrige ligakampe, kunne man godt efterlades med den tanke, at mål er på menuen.

Deres seneste tre besøg her resulterede i mindst tre mål i mindst tre mål, Sonnenhof Grossaspach vandt den omvendte kamp 3-0, og jeg går på jagt efter endnu en omgang mål, og smider desuden mønt efter mål før pausen.

Desuden går jeg også på jagt i den næstbedste hollandske division. Her her Utrecht II, eller Jong Utrecht, besøg af Dordrecht, og sidstnævnte går det ikke så vældig godt. De ligger sidst, og har tabt syv af deres seneste otte udekampe.

I seks af disse syv nederlag lukkede de mindst tre mål ind, mens Jong Utrecht blot har tabt én hjemmekamp i denne sæson. Sidstnævnte vandt de seneste tre opgør med 5-2, 2-1 og 4-1, to af disse var udekampe, og Dordrecht er som beskrevet ikke skarpere på udebane.

Spilforslag:

3. Bundesliga mandag 19.00

Sonnenhof Grossaspach – Würzburger Kicker

(asian 1. halvleg) under 1 mål odds 1.58 888Sport

Over 3 mål odds 2.12 Unibet

Eerste Divisie

Jong Utrecht – Dordrecht (asian handicap -1) 1

Odds 2.75 Unibet