Marseille moser Amiens

Olympique Marseille har mulighed for at hævne sig, når de tager Amiens på Velodromen fredag aften. Marseille tabte noget overraskende den omvendte kamp tilbage i oktober, men formen hos de to klubber har siden gået i hver sin retning

Endnu mere overraskende var det dog, at Marseille tabte deres seneste hjemmekamp, da Nantes formåede at nappe en 3-1 sejr for 14 dage siden. Marseille gav dog prompte det perfekte svar sidste fredag, da de slog Nîmes med 3-2 i et medrivende opgør.

André Villas-Boas' mænd stod over for et Nîmes-hold i god form med fire sejre i deres foregående fem kampe, så det var ingen nem kamp, men Marseille slap altså igennem. Dermed har de fra andenpladsen otte point ned til Rennes som nærmeste forfølger og ser altså ud til at være godt på vej til at sikre Champions League-kvalifikationen.

Hjemme har de bortset fra nederlaget til Nantes været imponerende med tolv ubesejrede kampe. Ni af disse 12 endte med sejre, og der bør være gode muligheder for at svare igen foran eget publikum mod Amiens. Også selvom de godt kunne bruge lidt mere fokus på forsvaret, da de kun har holdt to clean sheets i deres seneste ni hjemmekampe.

Amiens skuffede stort i sidste uge mod nedrykningskonkurrenterne fra Metz. Det var en kamp, de næppe havde råd til at tabe, og de ligger nu fem point efter Nîmes, som indtager den placering, der skal i play off om at undgå nedrykning.

De taber ikke så tit. Fem af deres seneste 11 kampe endte uafgjort. De har bare heller ikke vundet, og derfor er man endt i store problemer. De løb dog ind i klare nederlag til nogle af ligaens andre store hold på udebane.

De gik ned med 3-1 mod Rennes, 4-2 hos Montpellier, 3-0 hos Monaco og 4-1 hos PSG. Fire af holdene fra top syv, hvor Marseille altså er nummer to. Marseille vandt syv af deres seneste 10 hjemmekampe mod hold, der ligger blandt de nederste seks. Jeg går efter sejr nummer otte.

