Med livrem og seler i pokalfinalen

I Brasilien er de nået frem til finalen i Copa do Brasil, hvilket i år en duel imellem Athletico Paranaense og Internacional. Nu udstedes der som bekendt aldrig garantier, men det vil totalt trodse konkurrencens hidtidige trend, hvis det går hen og bliver målrigt.

De enkelte klubber har været igennem 1/8-finaler, kvart- og semifinaler, hvilket vil sige 28 knock out-kampe så langt. Alle dueller afviklet over to opgør med hjemme- og returkampe. Af de 14, skal vi kalde dem hjemmekampe, sluttede 12 med højst to scoringer. Otte af de 12 havde højst én scoring.

Ingen af Athleticos hidtidige otte kampe bød på mere end to scoringer. Det gjorde to af Internacionals otte kampe, men det var hjemme på eget græs. På udebane har de spillet tre gange 1-0.

Ingen af Athleticos seks kampe havde mere end ét mål før pausen. Fire af dem stod 0-0 efter de første 45 minutter. Ingen af Internacionals seks kampe havde mere end ét mål før pausen. To af deres tre udekampe stod 0-0 ved pausen.

De to klubber mødte hinanden på samme stadion 14. juli i ligaen. Her sejrede Athletico med 1-0 på en scoring efter 89 minutter. En gentagelse af en målløs 1. halvleg giver odds 2.38 hos Unibet. Færre end to scoringer giver odds 2.55 samme sted. Spillet asian under 2 mål giver odds 1.80 på 0-1 scoring og indskuddet retur ved to kasser.

Copa do Brasil torsdag 02.30

Athletico Paranaense og Internacional

Spilforslag:

(asian) under 2 mål odds 1.85 Unibet



