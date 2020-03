Mere europæisk succes for FCK

Hvilken udgave af Istanbul får vi at se? Det stærkt imponerende hold, som i sidste runde formåede at vende et 3-1 nederlag på udebane til videre adgang på hjemmebane mod Sporting fra Lissabon. Et fremragende resultat.

Deres samlede historik på hjemmebane i Europa League er dog ingenlunde skræmmende. Ser vi bort fra Sporting-kampen, har de to sejre i 10 kampe. Begge med ét overskydende mål. I efterårets gruppespil slog de kun Wolfsberger SC.



Carlos Zeca, da FCK besejrede Celtic. Foto: Lars Poulsen

Jeg hørte til de sortseere, der troede, at FCKs forløb i Europa League ville slutte i sidste runde mod Celtic, og jeg bøjer mig ubetinget i støvet i respekt. Kunne de håndtere det formstærke skotske hold, er det altså ikke umuligt, at de også kan håndtere Istanbul.

De har spillet 1-1 i Malmö. 1-1 i Kiev og vandt på Celtic Park. Dén slags kan man bruge til i opladningen til en kamp i Istanbul. Elendigt som foråret er forløbet i Superligaen, må de være ekstremt opsatte på at vise niveau på den internationale scene.

Jeg tager chancen på nedenstående spil, som giver odds 1.97 i gevinst, såfremt kampen slutter uafgjort eller med udesejr, mens hjemmesejr på ét overskydende mål giver det halve indskud retur.

Spilforslag:

Europa League torsdag 18.55

Istanbul - FCK (asian handicap +0.75) 2

Odds 1.97 bet365

Rangers - Leverkusen

Det har været et fremragende forløb for Rangers i dette års Europa League, og tæller vi sidste års også anstændige forløb med, er de efterhånden oppe på 17 kampe i træk uden nederlag i denne turnering.

Sytten! Og det er ikke lutter andenrangsklubber, de har mødt undervejs. Villarreal, Feyenoord, FC Porto har været blandt modstanderne. Det holdt dog hårdt i sidste runde, hvor de var nede 0-2 med en halv time igen mod Braga.

De vendte det til 3-2, hvilket klart indikerer, hvor meget af et fort både spillere og publikum føler, at Ibrox er blevet. Deres mesterskabschance er forduftet i en halvsløj form i ligaen, så Europa League er deres konkurrence, så længe det varer.



Det har været en godkendt indsats af Gerrards tropper. Foto: Lee Smith

Derfor kan man roligt regne med et topmotiveret mandskab. Om det så rækker mod Leverkusen er en anden sag, for tyskerne er i fantastisk form. Og når de spiller bedst, er de også et fantastisk hold.

De har tabt én kamp efter nytår, og var overlegne mod FC Porto i sidste runde. I weekenden smadrede de Frankfurt med 4-0, bare tre dage efter en pokalkamp. Det lader til, at de har kræfter til alle fronter i øjeblikket.

Rangers har været på tavlen i deres seneste otte hjemmekampe i Europa League, Leverkusen har scoret i samtlige kampe efter nytår. Jeg forestiller mig, at Leverkusen går videre i det samlede regnskab, men de møder et kampklart Rangers-mandskab i eget hus, hvorfor ”begge hold scorer” virker som et sandsynligt udfald.

Spilforslag: Europa League torsdag 21.00

Rangers - Leverkusen Begge hold scorer odds 1.66 bet365



