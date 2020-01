Mere måljagt med Lyon

Der er mulighed for danskeropgør i den franske pokalturnering torsdag dag, når Joachim Andersens Lyon er på besøg hos Kasper Dolbergs Nice i 1/8-finalen

Den 15. december spillede Lyon hjemme mod Rennes i Ligue 1 og måtte undervejs i kampen se klubbens helt store profil og anfører, Memphis Depay, båret fra banen med en skade, der kan ende med at koste ham EM-slutrunden.

Hjemmekampen mod Rennes blev tabt 1-0 og mange grå hår piplede frem hos Lyon-tilhængerne, for Depay havde været fantastisk op til det tidspunkt. Og hvad er sket? Truppen er simpelthen trådt i karakter og spiller en ”over-stok-og-sten” omgang fodbold, der mildest talt er underholdende at følge.





Kasper Dolberg tager imod Joachim Andersen i aften. Foto: VALERY HACHE/Ritzau Scanpix

De har spillet otte kampe siden med følgende resultater til følge; 4-1, 1-1, 7-0, 3-1, 2-1, 4-3, 2-2 og 3-0. De har med andre ord scoret mindst to mål i deres seneste seks kampe. De har spillet fem pokalkampe i Frankrig i denne sæson. Disse kampe bød på sammenlagt fire, fire, fem, syv og syv mål!

Nice har scoret i samtlige hjemmekampe siden april sidste år, og Lyon er ikke fedtede med at lukke mål ind, som førnævnte cifre indikerer. Jeg satser på, at Lyons målsøgende stil fortsætter mindst en kamp mere og spiller begge hold til at score.

Spilforslag:

Coupe de France torsdag 20.45

Nice – Lyon begge scorer odds 1.70 Bwin



