Millionær i lotto: Holdt det hemmeligt for konen

En heldig mand i midt i 40'erne fra Guldborgsund Kommune blev for nogle uger siden millionær, da han tog sig af en delt andenpræmie i Eurojackpot. Han valgte dog at holde gevinsten hemmelig for sin kone.

Helt præcis lykkedes det på heldig vis manden at vinde 4,5 millioner kroner. Det oplyser Danske Spil i en pressemeddelelse.

Og det kom som lidt af et chok for manden, da han opdagede, at han var den heldige vinder af over fire millioner. Han gik nemlig i et stykke tid uden at vide, at han rent faktisk havde vundet den store gevinst.

- Jeg havde egentlig ikke travlt med at tjekke det. Jeg er en stille og rolig fyr, der godt kan lide at drømme. Og hvis jeg først tjekkede den, og så det ikke var mig, så kunne jeg jo ikke holde liv i drømmen. På den måde fik jeg mere for pengene, siger manden i pressemeddelelsen.

Han tjekkede derfor sin Lotto-app, hvor han kunne se, at der pludselig var tikket en stor gevinst ind på kontoen. Han fortæller samtidig, at han ikke kunne tro sine egne øjne, da han så beløbet.

- Jeg tænkte, at det nok bare var et par tusinde kroner, hvilket jo er væsentlig mere end de 180 kroner, jeg højest har vundet nogensinde. Så jeg måtte lige have fat i mine tal fra kuponen og listen over gevinster på Danske Spils hjemmeside. Da jeg så, at gevinsten var på over fire millioner, måtte jeg da lige have brillerne på og se efter endnu engang, siger han.

Konen vidste intet

Men den heldige mand var ikke den eneste, der blev væltet bagover, da nyheden tikkede ind. Han havde nemlig holdt sin store lotto-gevinst skjult for konen, som han havde inviteret på en romantisk weekend.

Han fortæller, at han overbragte den glædelige nyhed på et skønt hotel, hvor han i første omgang blot havde teaset konen om, at han skulle fortælle hende noget meget vigtigt.

- Jamen vi havde en dejlig tur og boede på et skønt hotel. Da det ikke er noget, vi gør så tit, så spurgte min kone mig, hvad anledningen egentlig var. Og så måtte jeg jo sige, at der var noget vigtigt, jeg måtte fortælle hende.

- Først blev hun helt stille, da hun vist troede, at det var noget alvorligt, men jeg fik hurtigt overbevist hende om, at det altså var noget godt. At jeg var blevet millionær. Selvom det også havde været en hyggeligt hemmelighed at gemme på, så var det dejligt at få delt det med hende, siger den glade Lotto-vinder.

Troels Bech: - Hvem fanden kan leve med det?

Rekord-halvår: 156 milliongevinster

Se også: Fik milliongevinst for 27 kroner