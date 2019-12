Montpellier kan drille igen

Næsten uanset hvor de ligger i tabellen, eller hvordan formkurven har set ud i deres forudgående kamp, er Montpellier altid klar til kamp, når gæsterne hedder PSG. Deres seneste tre hjemmekampe mod storholdet gav syv point til Montpellier, og de er ikke blevet dårligere i mellemtiden.

De indtager sjettepladsen i Ligue 1 med syv kampe i træk uden nederlag og de har kun ét nederlag i deres seneste 15 kampe på Stade de la Mosson. PSG har til gengæld vist, at de ikke er usårlige på udebane. Tæller vi sidste sæson med har de tabt seks af 12 udekampe, heraf til Reims og Dijon i denne sæson.

Jeg tager chancen på hjemmeholdet på to fronter. Den ene på ”draw-no-bet”, som giver indskuddet retur ved uafgjort. Den anden på asian handicap +1, der giver indskuddet retur, såfremt PSG skulle vinde med ét overskydende mål. Det sidste er et spil, der havde givet gevinst eller indskuddet retur de seneste syv gange, PSG var på besøg her.

Spilforslag:

Ligue 1 lørdag 17.30

Montpellier – PSG

(draw-no-bet) 1: Odds 5.20 Unibet

(Asian handicap +1) 1: odds 2.11 Comeon