Netmaskerne blafrer i Piræus

Olympiakos – Bayern München

Det siger lidt om, hvor skidt Tottenham er kørende, at Bayern München har fulgt sejren på 7-2 i deres seneste CL-kamp op med at tabe hjemme til Hoffenheim og spille 2-2 ude mod Augsburg. Der er store problemer i Bayerns forsvar med at holde nullet, der er indkasseret to kasser i deres seneste fire i træk, og det hjælper næppe, at klubbens bedste forsvarsspiller, Nicklas Süle, er meldt langvarigt skadet.

Olympiakos har været den lange vej igennem kval’en for at nå frem til gruppespillet, og i alle fire hjemmekampe i denne sæson scorede de mindst to mål. De spillede 2-2 mod Tottenham i første hjemmekamp, og der var også fire mål i udekampen mod Røde Stjerne.

De ved, at Bayerns defensiv er til at tale med, Bayern ved, at de muligvis nok indkasserer, men også selv er fremragende i offensiven. Det satser jeg på vil munde ud i målrig kamp.

Spilforslag:

Champions League tirsdag 21.00

Over 3 mål odds 1.84 bet365

Manchester City – Atalanta

Det vælter ind med mål i en grad, så man kan blive helt svimmel, når Atalanta spiller, og det er sjældent, at Manchester City ligger på den lade side, hvad scoringer angår, så der er optræk til en voldsomt underholdende kamp her.

Det har bookmakerne dog selvfølgelig også opdaget, ikke underligt når 10 af Atalantas 11 kampe i denne sæson havde mål af begge parter og undtagelsen blev tabt 4-0 i Zagreb i den første CL-udekamp. Så oddset er lavt på mål, med mindre man tager chancen og går højt op, så vil jeg hellere kigge på antallet af hjørnespark.

Atalanta har i deres første to CL-kampe opnået to og tre hjørnespark. City har i deres første to CL-kampe tilladt nul og ét hjørnespark imod sig. Kan Zagreb holde Atalanta nede på to hjørnespark, er der også en anstændig chance for, at City kan.

Spilforslag:

Champions League tirsdag 21.00

Atalanta under 2.5 hjørnespark odds 2.35 Unibet

Juventus – Lokomotiv Moskva

Lokomotiv overraskede stort ved at vinde deres første udekamp i gruppen i en position af stærkt undervurderet i Leverkusen, men en gentagelse mod Juventus i Torino? Det skal jeg se, før jeg tror det. Juventus er på seks sejre i træk, og nok overbeviser de måske ikke voldsomt, men de hiver sejrene i land, og skal de holde snuden foran Atletico Madrid i kampen om førstepladsen, er sejren vigtig.

Én mulighed var at spille Juve til at vinde til nul, da fem af deres seneste seks hjemmesejre i CL var til nul, men de har deres hyr i Serie A med at holde nullet, så jeg vælger nedenstående i stedet. Ingen af deres seneste syv hjemmekampe i CL havde over tre mål og alle deres førnævnte seks sejre i træk var i kampe med maksimalt tre mål.

Spilforslag:

Champions League tirsdag 21.00

1 + under 3.5 mål odds 1.86 Youbet

Se også: To mænd anholdt: Skandale-kamp skal spilles forfra

Se også: Liverpool dominerer Ballon d'Or-nominering

Se også: Choknederlag til Arsenal