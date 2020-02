Newcastle med elendig stime

Der spilles fem omkampe i den engelske FA Cup tirsdag aften, og tre af dem kaster vi også over i dagens betting-klumme, men vi starter hos et af tirsdagens tyske pokalopgør

17. august 2019. Det var sidste gang, Fortuna Düsseldorf formåede at vinde en udekamp. Syv af de efterfølgende 10 udekampe blev alle tabt. Én af disse blev afviklet i pokalturneringen, hvor de trods alt klarede sig videre efter uafgjort og forlænget spilletid.

Det var mod Villingen fra Oberliga. Tysklands femtebedste niveau. Kan de så også få problemer mod en klub fra 3. Bundesliga? Ja, de kan, for de har brug for den her kamp, som man har brug for en øm visdomstand.

Det går ad pommern til i ligaen, der er fire dage til næste vigtige udekamp, og den nye træner, Uwe Rösler, har ikke råd til at miste nøglespillere i en kamp i en turnering, Fortuna ikke vinder alligevel. Det er over 10 år siden, at Düsseldorf klarede tre runder i DFB Pokal. Dén stime satser jeg på, at Kaiserslautern vedligeholder.





Uwe Rösler skal forsøge at vende skuden. Foto: Jens Dresling

DFB Pokal tirsdag 18.30

Kaiserslautern – F. Düsseldorf

(draw-no-bet) 1 odds 2.70 888Sport

Cardiff - Reading



Cardiff har vundet to af deres seneste fem kampe, Reading er uden sejr i fem, men jeg vover pelsen på, at det bliver gæsterne, som kan rejse hjem med et positivt resultat. De mødte også hinanden i lørdags i ligaen, så det er tredje gang på bare 11 dage, de står overfor hinanden. De to første møder endte 1-1, og der kan ikke været meget, som kan overraske på nuværende tidspunkt.

Cardiff er uden nederlag i otte hjemmekampe, men kun én af de seneste seks gav en sejr, så de har svært ved for alvor at sætte sig igennem. Reading har kun ét nederlag i ni udekampe, og har altså ikke noget imod, at lade hjemmeholdet tage sig af spillet.

Cardiff har kun vundet én af deres seneste ni hjemmekampe i FA Cup, og det var mod Colchester fra League 2 i 2015. Reading tabte ingen af deres seneste tre besøg i Wales-hovedstaden. Lad det gerne blive fire på stribe.



Oxford – Newcastle

De er uden nederlag i syv kampe, men det er stadig kun blevet til to sejre for Newcastle i denne serie, og spørgsmålet er endnu engang, om de overhovedet giver en døjt for cup’en? Oxford slap hjem fra den omvendte kamp med 0-0 og bortset fra et annulleret mål til Newcastle, kunne League 1-holdet snildt have taget sejren med hjem.





Newcastles Valentino Lazaro. Foto: LEE SMITH/Ritzau Scanpix

Newcastle har ikke vundet en udekamp i FA Cup siden 2006. Det er 17(!) udekampe i træk uden sejr i ordinær spilletid. Det er et decideret kompleks, og efter min mening værd at jagte en fortsættelse af.

Birmingham – Coventry

Ligesom i den omvendte kamp tror jeg på, at Coventry fra League 1 står med pæne chancer for at skabe en overraskelse mod klubben fra The Championship. Som skrevet til den omvendte kamp forestiller jeg mig, at Coventry som klub gerne vil måle sig mod et af ”de store” hold inde fra store og nærtliggende Birmingham.



Coventry er i fremragende form med 10 kampe uden nederlag, de scorede i deres seneste seks udekampe i FA Cup, mens Birmingham ikke har holdt rent bur i 10 hjemmekampe. Otte af disse havde begge hold på tavlen.

