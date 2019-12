Nordisk brag i Parken

Det har indtil nu været det tætteste, man i bettingens verden kommer på ”let” at snakke FC Københavns kampe i Europa League. Mere eller mindre forsigtigt udlæg, sandsynligvis en målfattig kamp og uafgjort eller sejr på ét mål. Spørgsmålet er, om mønstret brydes torsdag aften?

Der har kun været to kampe i gruppe B, som bød på mere end to scoringer og begge havde Malmö FF som den ene part. Begge var dog hjemme i Malmö og samtidig er der kun ét hold i gruppen, der ikke har scoret på udebane. Det er også MFF. Hvilken version får vi i København?

Jeg hælder mest til, at vi får ”målversionen” at se, da MFF skal vinde for at gå videre, hvis Dynamo Kiev samtidig vinder, og det er meget svært at forestille sig, at Kiev ikke skulle besejre Lugano på hjemmebane.

FCK har endnu ikke været i stand til at holde nullet i de tre kampe mod gruppens bedste modstandere, og svenskerne kommer ikke til at mangle tænding i Parken. Ikke bare har de chancen for at gå videre, det kan også blive på bekostning af FCK. Dét ville de elske i Malmö!

Jeg hælder derfor til udfaldet ”begge hold scorer”, som hos Bwin ligger til dobbelt op på indskuddet, og lad os så kigge på et kortspil. Markus Rosenborg har fået ét kort i gruppespillet og det var i den omvendte kamp mod FCK. Manden spiller sin sidste officielle kamp i karrieren, og kan være bedøvende ligeglad med mulige karantæner.

Jeg er også fristet af de odds 3.50, som Danske Spil udbyder på Anders Christiansen. Han sluttede den svenske sæson som Malmö topscorer, hvad kort angik, men har kun fået ét kort i gruppespillet her i efteråret.

Dét kom i udekampen mod Kiev, gruppens anden svære modstander ved siden af FCK, så hvorfor ikke også i en udekamp, hvor der står så meget på spil? Måske det vækker noget i den gamle FC Nordsjælland-dreng at stå i Parken mod FCK? Og prøv i øvrigt lige at spole tiden cirka halvandet år tilbage.

Dengang havde Malmö FF spillet uafgjort hjemme mod FC Midtjylland i kvalifikationen til Europa League og skulle altså gå efter sejren i udekampen. Sejren fik de, og hvem tror du fik gule kort undervejs? Jeps, AC og Rosenborg. Kan vi bare få én af dem i dommerens bog, klager vi ikke.

Spilforslag:

Begge hold scorer odds 2.00 Bwin

Markus Rosenberg får kort odds 2.90 Unibet

Anders Christiansen får kort 3.50 Danske Spil

