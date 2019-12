Ny målfest lurer i Tyskland

De sort-gule fra Ruhr er fredag aften på besøg nede hos Hoffenheim, og de ligger ikke just på den lade side, hvad målscoringer angår. To af deres seneste tre hjemmekampe bød på seks mål, mod Augsburg og Mainz, og lad os da lige dvæle et øjeblik ved Mainz.

De vandt 5-1 i deres udekamp mod Hoffenheim. Dortmund vandt 4-0 i deres udekamp mod Mainz i sidste uge. Hvis fodbold ellers var nemt at stille op, burde det naturligvis betyde en kæmpesejr til Dortmund i aften i Hoffenheim.





Dortmund har bestemt ikke haft problemer med at score. Foto: LEON KUEGELER/Ritzau Scanpix

Fodbold er bare ikke så nemt, men mål regner jeg nu med, at vi får. Dortmunds seneste 11 kampe havde mindst tre mål. Hoffenheim har i denne sæson lukket tre mål ind mod Freiburg, Gladbach, førnævnte Mainz og Augsburg.

Dortmund er til hver en tid i stand til selv at sørge for tre mål, når de er i humør, så hvis nu Hoffenheim kunne finde på at lege med, bliver det for alvor underholdende. Jeg synes også, det er fristende at gå efter en del kasser efter pausen.

Da Hoffenheim tabte 5-1 til Mainz, stod det 1-0 ved halvleg. I 2-4 nederlaget til Augsburg var stillingen 1-1 ved pausen. I deres seneste tre kampe blev der scoret mindst to mål efter pausen. I Dortmunds seneste tre ligakampe blev der scoret tre, fire og fire mål efter pausen.



Spilforslag:

Fredag 20.30

Hoffenheim – Dortmund

Over 3.5 mål odds 2.10

(asian 2. halvleg) over 2 mål odds 2.20 Comeon



