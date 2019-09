Ny målfest med Poulsen og Leipzig?

Werder Bremen har noget nær alle tiders største skadeskrise i øjeblikket. Allerede i sidste uge manglede man 10 spillere i truppen, der skulle spille ude mod Union Berlin, som også omtalt i disse spalter, og alligevel slap man fra Union med en sejr på 2-1.

Krisen er ikke blevet mindre i ugens løb, for det første er Osako blevet føjet til skadeslisten, for det andet har profilen og dirigenten på midtbanen, Nuri Sahin, karantæne efter karrierens første røde kort i Bundesligaen i sidste weekend.

Det er en så vild fraværsliste, hjemmeholdet er i besiddelse af, at der burde ligge tre point og vente for et klassemandskab som RB Leipzig, der oveni købet er uhyre stærke på udebane. ”Problemet” er kun, hvor mange kræfter RB har brugt i udekampen mod Benfica i midtugens Champions League.

Havde de ikke spillet dén kamp, havde jeg ikke tøvet med at satse på gæsterne med så enorm en krise i Bremen. Nu er jeg lidt mere forsigtig og tror, at jeg holder mig til antallet af kasser i stedet.

Det vælter ind med mål hos Bremen, hvis fire første ligakampe sluttede 1-3, 2-3, 3-2 og 2-1. Otte kasser for, ni kasser imod. Begge hold var på tavlen i RBs seneste fire kampe, og fem af deres seks kampe i denne sæson kastede mindst tre mål af sig. Det vil være naturstridigt, hvis det her udvikler sig til en langgaber.

1 Bundesliga lørdag 18.30

Werder Bremen – RB Leipzig

Spilforslag:

Begge hold scorer odds 1.50

Over 2.5 mål og begge hold scorer odds 1.72



