Ny målfest på Wembley?

Jeg håber, at du var modigere, end jeg selv var i går og nappede de odds 2.32, odds 3.80 og odds 4.20, som jeg henledte opmærksomheden på, men ikke selv havde ”kugler” til at satse på. Hvis du var, så hermed hatten af. Med tre af fire vundne væddemål var det trods alt ikke nogen dårlig betting-dag, jeg selv havde, så ingen klager herfra. Og lad os dermed gå videre til dagens program, der kommer til at fokusere på England.

England tager imod Kosovo, og hos bet365 henter man odds 1.57 på højst én off side af gæsterne, hvilket måske ikke er specielt højt, alt afhængig af hvilken type gambler man er, men det ligner et plausibelt spil, der som minimum kan bruges i en kombi.

England har nu gennemført tre kvalifikations-kampe, og har vundet klare sejre i alle tre med 5-0, 5-1 og 4-0. Den imponerende offensiv har ikke levnet meget plads til modstandernes angreb, og de har sammenlagt på 270 minutters fodbold trukket én off side indtil nu.

I Kosovos seneste ni landskampe blev der scoret mindst én gang før pausen, og det samme var tilfældet i Englands tre hidtidige kval-kampe, de som nævnt har vundet med målrige cifre. Odds 1.40 på asian over et mål i første halvleg giver gevinst ved mere end et mål og indskuddet retur ved ”kun” én kasse før pausen.

Det bedste væddemål på kampen er dog efter min mening en satsning på, at Kosovo kan holde sig indenfor det handicap på hjørnespark, de er blevet tildelt hos bet365. Der er +6 på Kosovo og odds 1.90, hvilket vil sige, at du høster odds 1.90 i gevinst, selv hvis England skulle få fem hjørnespark mere end gæsterne. Slutter det på præcis seks overskydende til England, er indskuddet retur. Først ved syv overskydende hjørnespark til England har du tabt spillet.

Mod Tjekkiet vandt England hjørnesparks-statistikken med 3-2 i en hjemmekamp, de vandt 5-0. Mod Montenegro ude vandt 6-3 i en kamp, de vandt 5-1 og mod Bulgarien i lørdags vandt de hjørnesparks-statistikken med 6-3 igen.

Kosovo har spillet fire kval-kampe indtil nu. Hjemme mod Bulgarien vandt de hjørnesparks-statistikken 7-3, ude mod Montenegro vandt de 5-1, ude mod Bulgarien tabte de hjørnesparks-statistikken 7-6 og hjemme mod Tjekkiet vandt de hjørnesparks-statistikken 10-3. At give England minus seks virker ganske enkelt voldsomt overdrevet.

Endelig virker det oplagt at gå efter en målrig kamp, England har væltet kasser ind i deres første tre kampe, og Kosovo vandt 3-2 og 2-1 i deres seneste to, og har været på tavlen i deres seneste ni landskampe. De spiller åbent i begge ender, så det ligner en munter affære.

EM-kvalifikation tirsdag 20.45

England – Kosova

Spilforslag:

Kosovo under 1.5 offside odds 1.57

(Asian 1. Halvleg) over 1 mål odds 1.40

Kosovo flest hjørnespark (+6) odds 1.90

(asian) over 3 mål odds 1.65

