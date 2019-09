Ny nulløsning i Espelunden?

Det er en modig gambler, der satser på, at eftermiddags-opgøret på Espelunden Idrætsanlæg går hen og bliver en målfest. De to klubber mødtes så sent som i søndags i 2. division samme sted, hvor begge gik fra banen uden at være kommet på tavlen.

Det var sæsonens tredje hjemmekamp i ligaen for Avarta, og sammenlagt er der faldet ét mål i disse! 0-0, 1-0 og 0-0 sluttede det i hjemmeholdets favør, og det minder en del om de udekampe, Frem har bedrevet indtil nu. De har været tre gange på fremmed grund i opgør, der sluttede 1-0, 0-0 og 0-0.

Fire af de seneste fem møder mellem disse to sluttede med højst to scoringer, tre af dem med højst ét mål. Odds 1.85 på højst to mål hos bet365 ser lovende ud.

I Slagelse tager hjemmeholdet imod AB, og sidste gang de gjorde det, gik det yderst muntert for sig. I november sidste år lå de i samme division, og AB vandt besøget i Slagelse med 5-3. Nu spiller de i hver sin række, og mens Slagelse halter lidt af sted med syv point for seks kampe, fører AB gruppe 2 uden nederlag.

De har spillet 12 udekampe i 2019 og kun lidt én enkelt nederlag, og gæster her et hold, som har indkasseret otte mål alene i deres seneste to kampe. Slagelse har desuden blot én sejr i syv hjemmekampe. De dristige går direkte på 2-tallet til odds 2.10 hos blandt andet Unibet, jeg foretrækker ”draw-no-bet”, hvor indskuddet går retur ved uafgjort, til odds 1.58 hos Unibet.

DBU Pokalen kl. 17.15

Avarta – Frem

Spilforslag:

Under 2.5 mål odds 1.85 bet365

DBU Pokalen kl. 19.00

Slagelse B&I - AB

Spilforslag:

(draw-no-bet) 2 odds 1.58 Unibet

