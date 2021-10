Oddset nede i flere timer: Vi beklager

Fejl, fejl fejl!

Det var sin sag at være Oddset-spiller søndag eftermiddag.

Et væld at røde advarselstrekanter tromlede hen over skærmen, hvis kunderne forsøgte at sætte penge på kampe.

Og Danske Spil har været klar over problemet, lyder det i en skriftlig kommentar til Ekstra Bladet.

- Søndag mellem cirka klokken 14.23 og 16.56 var der problemer med Oddset, både i butikkerne og online. Vores leverandør har løst problemet, og Oddset kører normalt igen.

- Vi beklager det besvær, det har givet vores kunder, lyder det i en skriftlig kommentar.

Præcis hvad der gik galt, kan man imidlertid ikke svare på.

- Der er tale om et teknisk nedbrud, og vi er sammen med vores leverandør ved at undersøge årsagen til fejlen, skriver Danske Spil.

Ekstra Bladet har forsøgt at få svar på, hvor tit det forekommer, og hvad man vil sige til de kunder, der gik forgæves i tidsrummet på to en halv time.

Det har Danske Spil ikke ønsket at svare på.