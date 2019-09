Outsidere jagter overraskelsen i EFL Cup

Den engelske Liga Cup er en turnering, som stadigt hyppigere bliver vundet af et af ”de store hold”, men i de tidligere runder kan man godt have held med at spotte en overraskelse. Vi har haft tirsdagens otte dueller under luppen og forsøger undervejs at give et bud på, hvor man kan ramme en outsider.

Spil alle otte som singler, slå ned på den eller de kampe, du synes frister mest, kyl alle otte ind i én lang kombi. Der er bunker af muligheder, og vi stiller inspirationen til rådighed herunder, startende med de fire TV-kampe.

Arsenal – Forest

Tæller vi sidste sæson med har Arsenal nu indkasseret i deres seneste seks hjemmekampe. I fire af dem var de bagud. I sidste sæson spillede de hjemmekampe mod Brentford fra The Championship og Blackpool fra League 1, og vandt disse med 2-1 og 3-1. Deres defensiv har bare visse udfordringer med at få lukket af, og Forest er i stærk form og har scoret i alle sæsonens 10 kampe.

Spilforslag:

Begge hold scorer odds 1.64 Unibet

Pierre Emile Højbjerg og Southampton gæster tirsdag aften Portsmouth. Foto: Tony O'Brien / Ritzau Scanpix.



Portsmouth – Southampton

Der er “no love lost” mellem de to klubber fra Sydkysten, for at bruge et udenlandsk udtryk, i et rivalbrag, som ikke har været afviklet siden 2012. I mellemtiden har Portsmouth været igennem ikke så lidt, og det skulle fryde deres fans til langt ind i 2020 at spænde ben for Southampton.

To af sidstnævntes seneste tre kampe i denne turnering blev først afgjort efter straffesparkskonkurrence. Det her kunne meget vel være endnu én, der går hele vejen.

Spilforslag:

1X odds 2.08 Unibet

Christian Eriksen og Tottenham skal opimod Colchester fra League 2. Foto: Daniel Leal-Olivas / Ritzau Scanpix.

Colchester – Tottenham

Tottenham er på besøg hos en klub fra League 2, så stort set lige meget hvilket hold, de vælger at sende på banen, bør de være en klasse bedre end Colchester. Men det er samtidig blot en kamp i rækken af uendeligt mange kampe, så hvor meget gider Spurs spille sig ud?

På lørdag venter Southampton i ligaen, på næste tirsdag Bayern München i Champions League og efter kun otte point i seks kampe er der større prioriteter end at gentage sidste sæsons semifinale. Spil Spurs på et handicap-kryds eller tag hjemmeholdet med tre-måls-føring.

Spilforslag:

(+2.5-0 mål) 1 odds 1.60 bet365

Preston – Manchester City

City er uden nederlag i 12 kampe i denne turnering, men har undervejs overlevet fire straffesparkskonkurrencer, så de har testet Fru Fortunas tålmodighed nogle gange. De er forsvarende mestre og det vil være en gigantoverraskelse, hvis de ryger ud, men præcis som med Tottenham: hvor meget gider de spille sig ud? Preston er i fremragende form og det er en kæmpekamp for dem. Samme forslag som i ovennævnte, tag City på et handicap-kryds eller spil hjemmeholdet med tre målsføring.

Spilforslag:

(asian handicap +3) 1 odds 1.62 bet365

Watford blev ydmyget i weekenden på Etihad Stadium mod Manchester City. Foto: Jason Cairnduff / Ritzau Scanpix.

Watford – Swansea

Watford er i enorme problemer med bare to point efter seks runder, og ganske vist kan det sagtens stadig lade sig gøre at kæmpe sig fri af dyndet i bunden, men man skal omvendt heller ikke vente for længe med at reagere.

Watford vandt i sidste runde på hjemmebane over Coventry fra League 1, og der er dén pudsighed omkring The Hornets, at de ikke har vundet to hjemmekampe i træk i denne turnering siden 2008.

Af deres seneste 10 hjemmekampe i denne turnering blev kun tre vundet, og efter weekendens øretæve på 8-0 i Manchester, kan det meget vel være, at de sætter alt ind på at undgå yderligere pointtab i weekenden, hvor de gæster Wolverhampton.

Swansea er i overraskende god form med en delt førsteplads i The Championship, og har kun indkasseret et mål i fem kampe. Et oplagt sted at gå på jagt efter en overraskelse.

Spilforslag:

(draw-no-bet) 2 odds 3.90 Bwin

Crawley – Stoke

Stoke er i horribel form med kun to point efter otte ligakampe. Der kan meget vel være tale om, at der er større prioriteter end at slå sig videre i Liga Cup’en med så ringe en pointhøst. På dén led er det en kamp, der betyder langt mere for hjemmeholdet end gæster.

Spilforslag:

(draw-no-bet) 1 odds 3.00 bet365

Everton-supporterne håber på en sejr mod Sheffield Wednesday. Foto: Carl Recine / Ritzau Scanpix.

Sheffield Wednesday – Everton

For det første er gæsterne i overraskende dårlig form, for det andet kan man ligesom med Watford hive en pudsighed frem om Everton i denne turnering. De vandt 4-2 i sidste runde. De har kun én gang siden 2006 vundet to kampe i træk i Liga Cup’en i ordinær spilletid. De tabte til Sheffield United i weekenden, så bysbørnene vil være stærkt animerede til at gentage bedriften mod The Toffees.

Spilforslag:

1X odds 2.10 Unibet

Kasper Schmeichel og Leicester er i god form i øjeblikket. Foto: Zac Goodwin / Ritzau Scanpix.

Luton – Leicester

Sidst men ikke mindst et opgør fra Kenilworth Road, hvor Leicester burde kunne sætte sig igennem. Formen er stærk, og intet taler imod, at de forsøger at gå dybt i denne turnering. De har dog visse problemer med at holde nullet og har indkasseret i deres seneste seks kampe.

Luton har indkasseret seks mål i deres seneste to kampe og ni af sæsonens 10 kampe havde mindst tre mål. Heraf alle hjemmekampe.

Spilforslag:

Over 3 mål odds 2.10 bet365

