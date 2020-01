På måljagt i Spanien

Den næstbedste spanske liga hører ikke til verdens mest målrige divisioner, men enkelte mandskaber forsøger dog at trodse tristessen og to af dem kan måske sørge for en sjov torsdagskamp

Almeria forsøger at holde fast i en af de to pladser, som giver direkte oprykning i toppen af Segunda Division, mens Oviedo forsøger at holde nedrykningsstregen på afstand. For Almerias vedkommende, er det offensivens skyld, at de stadig ligger nummer to, for defensiven lækker lidt rigeligt.

For Oviedos vedkommende, er det offensivens skyld, at de ikke allerede ligger under stregen, for defensiven lækker lidt rigeligt. Oviedo har eksempelvis scoret i samtlige sæsonens udekampe. Når man med sådan en historik stadig står med otte nederlag på fremmed græs, er det tydeligt, hvor problemerne ligger.

Almeria har i deres seneste fem kampe scoret hhv. tre, to, to, to og fire mål. Når man med 13 mål på fem kampe stadig kun er noteret for to sejre, er det vist også tydeligt, hvor det svage punkt, i hvert fald i øjeblikket er.

Almerias seneste seks kampe havde mindst fire mål. 10 af Oviedos 12 udekampe i denne sæson havde mindst tre mål. De seneste seks havde mål af begge parter. Derfor ser odds 2.15 på mindst tre mål fristende ud. Fik jeg i øvrigt nævnt, at Oviedo har tre mand i karantæne?

Spilforslag:

Segunda Division torsdag 21.00

Almeria – Oviedo over 2.5 mål odds 2.15 bet365

Se også: Inter-boss i London tror på Eriksen-handel

Se også: Forlænger med kæmpetalent

Se også: Stjerne solgt: Millioner på vej til FC Nordsjælland