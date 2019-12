Pendulet svinger for Chelsea

Skal der være titelkamp i Skotland i år eller ej? Det kan næsten blive afgjort søndag eftermiddag, for vinder Celtic, vil det endnu engang være svært for Rangers at lukke hullet. Celtic taber trods alt stort set ikke til nogen.

Ingen af parterne har ruttet med målene på det seneste, og fem af Celtics seneste seks kampe havde højst to mål. For Rangers gælder det samme i fire af deres seneste fem og i begges serie ligger faktisk et indbyrdes opgør.

De mødtes i Liga Cup-finalen d. 8. december, hvor Celtic sejrede 1-0. De spillede sågar den sidste halve time med 10 mand, og det var en kamp, hvor de havde ét skud indenfor rammen. Mod Rangers’ syv. Men det var Celtics, der talte.

Deres seneste tre og fem af deres seneste seks opgør havde højst to scoringer. Tre af disse dueller sluttede 1-0. Man kan betvivle, at eventyrlysten bliver meget større her, når så meget er på spil i tabellen. En satsning på under to mål giver odds 2.75 hos Unibet med indskuddet retur, hvis der scores præcis to mål.

Jeg satser desuden på en forsigtigt udlæg. Ingen af deres seneste seks møder havde mere end højst ét mål før pausen, og nedenstående væddemål giver odds 1.91 ved nul før pausen og indskuddet retur ved ét mål.

Spilforslag:

Skotland Premiership

Celtic – Rangers under 2 mål odds 2.75 Unibet

(asian 1. halvleg) under 1 mål odds 1.91 Unibet

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Arsenal – Chelsea

På den ene side kan man argumentere for, at det ikke er nemt at blive klog på Chelsea. De har tabt deres seneste to hjemmekampe til nul mod Bournemouth og Southampton, og ind imellem disse skuffelser ligger så en udesejr på 2-0 over Tottenham.

Men måske er de rent faktisk forudsigelige i deres uforudsigelighed? Ikke siden oktober, svarende til deres seneste 14 kampe i træk, har deres kampe leveret to identiske udfald i træk. For at udtrykke det anderledes; de har ikke vundet to i træk, spillet uafgjort to gange i træk eller tabt to gange i træk.

Eftersom de tabte deres seneste kamp, lover det jo så umiddelbart godt før deres udekamp mod Arsenal. Og kan de ramme niveauet fra udekampen mod Tottenham, hvor de var stærkt imponerende, er det også svært at forestille sig Arsenal i deres nuværende forfatning sætte sig igennem.

De har ingen sejr i deres seneste seks hjemmekampe, eller i deres seneste fem hjemmekampe i ligaen, og har indkasseret i 10 af deres seneste 11 hjemmekampe i Premier League. Chelsea scorede mindst én gang i deres seneste 12 udekampe i træk.

Jeg var overbevist om, at Chelsea ville komme til kort mod Tottenham, kun for at blive grundigt snydt, så denne gang går jeg den anden vej, garderet på en ”draw-no-bet”, hvor indskuddet returneres ved uafgjort.

Spilforslag:

Premier League 15.00

Arsenal – Chelsea (draw-no-bet) 2 odds 1.68 Unibet

Chelsea under 5.5 skud indenfor rammen odds 1.60 Unibet

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Liverpool – Wolverhampton

Kan Wolves overhovedet nå at blive fysisk klar til duellen mod Liverpool på Anfield? De spillede den sene aftenkamp 27. december og skal allerede i aktion igen her mod ligaens stærkeste hold. Måske kan de mentalt være klar, men også til at holde Liverpool stangen over 90 minutter?

Det virker tvivlsomt efter den monsterpræstation mod City, omvendt giver en sådan selvfølgelig en massiv bunke selvtillid og de har scoret i samtlige deres seneste 13 udekampe. I 11 af disse var begge hold på tavlen, og Liverpool skal nok også komme på tavlen. Spørgsmålet er, om de giver Wolves 'lov'?

Det var en monsterpræstation, Liverpool leverede i udekampen mod Leicester på Boxing Day, så deres selvtillid er umulig at skyde igennem i øjeblikket. Otte af deres ni hjemmekampe i Premier League i denne sæson havde begge hold på tavlen og over 2.5 mål. Jeg går efter en ny målrig affære.

Og dermed ønskes godt nytår fra denne signatur, betting-klummen er tilbage 1. januar.

Spilforslag:

Premier League 17.30

Over 3 mål odds 1.93 bet365