Pokalfight med konsekvenser

Mange divisionshold var ude i pokalkampe i midtugen, og det kan ende med at få konsekvenser for nogle af dem, der ikke er vant til store dobbeltbelastninger

Onsdag aften udkæmpede Hillerød deres vel nok største kamp i flere årtier, da de formåede at tvinge FC København helt ud i straffesparkskonkurrence, før de måtte give sig i sidste ende. En gigantisk kraftanstrengelse, som uden tvivl har kostet både fysisk og mentalt.

De tager til Holbæk med nederlag i deres to seneste udekampe i forvejen, og et tredje kan være på vej, for en sådan dobbeltbelastning er Hillerød spillerne ikke just forvænte med. Holbæk har ikke været igennem pokalkamp i ugens løb.

De vandt to af deres seneste tre hjemmekampe, blandt andet 4-0 over FA 2000, som Hillerød tabte 3-1 til i deres seneste udekamp. Det er således i orden, at Holbæk i forvejen er favoritter, og det kan være et meget optimalt tidspunkt, de har en hjemmekamp mod Hillerød på.

Lokalbrag koster i ligaen



En lignende duel finder sted i gruppe 2 i 2. divion. VSK Århus knoklede torsdag aften bysbørnene fra AGF ud i forlænget spilletid, før de måtte give sig, og det er heller ikke hverdagskost for klubben, der spillede Danmarksserie i sidste sæson.

AB spillede også pokalbold og var også i forlænget spilletid, jeg forestiller mig bare, at deres trup er en kende bredere og indeholder den lille sjat kvalitet mere til at kunne håndtere sådan to kampe på en uge.

VSK har tabt til tre af de fire hold, som udgør toppen af tabellen i denne 2. division. Det fjerde tophold møder de her. VSK har tabt deres seneste to ligakampe med 2-0 og 3-0, har spillet 24 timer senere end AB i løbet af ugen og skal en tur tværs over Sjælland. Det burde AB alt sammen kunne udnytte til en hjemmesejr.



Evander og ”ulvene” skal rejse sig



Endelig en satsning på et pokalnederlag, der får den stik modsatte effekt. FC Midtjylland kan ikke være tilfredse med at ryge ud af pokalturneringen til et hold fra 1. division og den rette modgift er måske OB. Gæsterne fra Fyn har tabt ni gange i træk i Herning og burde møde et stærk motiveret hjemmehold her.

Kunne man tænke sig at krydre 1-tallet lidt, kan man overveje at spille hjemmesejr med scoring af Evander undervejs. Hvis han ellers får lov at starte inde, skulle man tro, at han er ekstremt opsat på at revanchere sig selv og sin opførsel fra torsdag aften. Scoring af ham i en hjemmesejr giver odds 3.50 hos Unibet.

Spilforslag:

2. division gruppe 1

Holbæk – Hillerød søndag 13.00

Hjemmesejr odds 2.20 Unibet

2. division gruppe 2

AB – VSK Århus søndag 15.00

(0-1.5) 1 odds 2.23 Unibet

Superligaen

FC Midtjylland – OB søndag 16.00

(asian handicap -1) 1 odds 2.00

