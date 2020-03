Pokaltriumf på spil i Spanien

Real Sociedad er på jagt efter deres første finale i Copa Del Rey siden 1988, men en lille klub fra den næstbedste række mangler stadig lige at blive nedlagt

Spilforslag: Mirandés – Real Sociedad

Det kan blive lettere sagt end gjort for Real Sociedad at kvalificere sig til pokalfinalen. De kommer ganske vist med en 2-1 føring i ryggen fra første kamp, men Mirandés har vist sig ekstremt svære at nedlægge på eget græs.

Som om det ikke var overraskende nok at semifinalerne i dette års Copa del Rey er uden både Barcelona og Real Madrid, kan en klub fra Segunda Division sågar også spille sig i finalen. Og de er ikke ligefrem kommet sovende til semifinalen.

De har slået tre klubber fra La Liga ud af turneringen, Celta, Villarreal og Sevilla, og alle tre i hjemmekampe, så Real Sociedad er advaret. Mirandés’ seneste syv kampe havde begge hold på tavlen, og det scenarie virker meget sandsynligt igen.

Det er hjemmeholdets største kamp i årevis, årtier måske, og de kommer til at slås til sidste blodsdråbe. Gæsterne er bare ekstremt svære at holde fra fadet. Bare spørg Real Madrid, som hjemme tabte 4-3 i sidste runde af pokalen.

Jeg forestiller mig begge hold på tavlen, og ofrer desuden lidt mønt på fænomenet Martin Ødegaard til at score. Han var på tavlen i Sociedads seneste tre pokalkampe og dermed altså også i den omvendte kamp.

Spilforslag:

Copa del Rey 21:00

Begge hold scorer: odds 1.62 bet365

Ødegaard scorer: odds 2.70 Betfair Sport

Tottenham – Norwich

Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

Nu var de lige kommet ind i sådan en god stime med at vinde kampe, og så løb Son ind i en brækket arm. Ét var at skulle undvære Harry Kane. Men dertil også at mangle Son var åbenbart mere end Spurs kunne håndtere i øjeblikket.

De har tabt tre kampe i træk, så er sæsonen ved at køre af sporet for Mourinho og co? Ikke helt. Trods alt.

Der er stadig kun fem point op til fjerdepladsen, som giver Champions League, hvis da ikke også femteplads giver adgang såfremt, karantænen til Manchester City fastholdes.

De lever trods altså også stadig i Champions League, og så giver onsdagens pokalkamp en god mulighed for at avancere en runde. Norwich kan ganske enkelt ikke have fuld fokus på et ”cup-run”, så tungt som de ligger i tabellen i Premier League.

Mourinho har aldrig taget let på cup-turneringerne, mens Norwich ikke har været skræmmende på udebane i denne sæson, hvor det blot er blevet til tre sejre. Tottenham har vundet deres seneste otte hjemmekampe i FA Cup. Jeg jagter nummer ni.

Spilforslag:

FA Cup 20.45

Tottenham – Norwich (asian handicap -1) 1: odds 2.04 888Sport

