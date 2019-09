Real bremser Atletico

Atletico Madrid er favoritter i aftenens nyeste udgave af den spanske klassiker, men de har igennem de senere år ikke haft det helt store held med at sætte sig igennem mod Real Madrid. Ikke engang på hjemmebane.

Ingen af Atleticos seneste fire hjemmekampe mod Real Madrid blev vundet, og faktisk er det vel en lille pudsighed, at ingen af deres seneste otte dueller i La Liga sluttede med hjemmesejr. Fem af de otte sluttede uafgjort, og da styrkeforholdet næppe har forskubbet sig markant, synes der altså at være klar værdi i at skele mod krydset. I tre af de seneste fire sæsoner sluttede det første møde i sæsonen mellem de to rivaler uden vinder.

Atleticos seneste to hjemmekamp, mod Juventus og Celta Vigo, sluttede også uden vinder, og det giver odds 3.30 på en gentagelse, hvilket ligner flot betaling i mine øjne. Real er desuden allerede sluppet fra vanskelige udekampe mod Villarreal, Celta og Sevilla med sammenlagt syv point, så får kampen en vinder, ligger den største værdi efter min mening i at gå med udeholdet.

Er man til specials, kan det anbefales at kaste et blik hos Youbet, der har odds 2.30 på under 3 fire offsides i løbet af kampen. Ingen af de seneste fire ligamøder mellem de to parter havde over fire offsides, kun én af de fire landede på netop fire og Real Madrid er i øvrigt ikke noteret for én eneste offside i disse fire opgør.

Atletico Madrid må klare sig uden Alvaro Morata, der har karantæne, og skadede Thomas Lemar. Hos Real skulle der være en chance for at se Marcelo tilbage efter en skade, og ligeså Modric, mens Isco og Mendy næppe kommer i aktion i aften.

Spilforslag:

La Liga 21.00 Atletico Madrid – Real Madrid

Uafgjort odds 3.35 Unibet

(draw-no-bet) 2 odds 2.20