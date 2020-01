Real Madrid kan komme i problemer i Saudi Arabien

Fire spanske topklubber er i denne uge dukket op i Saudi Arabien af alle steder for at udkæmpe en lille turnering om en stor national pokal og vi tager et kig på onsdagens duel

I vel nok mere eller mindre alle lande, hvor en sådan kamp afvikles, kan de klare Super Cup’en i en duel imellem to hold. De fleste steder også før sæsonen går i gang. I Spanien er det gået hen og blevet en turnering mellem fire hold afviklet i Saudi Arabien i denne uge.

Højst mærkværdigt men lad os da se nærmere på den kamp, der afvikles onsdag aften, hvor Valencia skal op imod Real Madrid, og jeg synes egentlig, at der er lidt overdrevne forventninger til en målfest. Deres seneste tre møder sluttede 1-1, 2-1 og 2-0.

Førstnævnte møde ligger ikke længere tilbage end 15. december, hvor de to mål først faldt efter 78 og 90 minutter. Der er ingen af Real Madrids seneste seks ligakampe, som har set mere end tre mål. En periode hvori de selv blot har indkasseret to mål.

Prøv desuden at se, hvordan Real Madrids kampe mod ligaens traditionelt bedste hold i Spanien er afviklet i denne sæson. 0-0 mod Bilbao. 0-0 mod Barcelona. 0-0 mod Atletico Madrid. 1-0 mod Sevilla. Og så altså 1-1 mod Valencia. Valencias seneste fire kampe sluttede 1-0, 1-1, 1-1 og 1-0.

Man kan selvfølgelig anføre, at de to klubber måske griber kampen alternativt an, fordi kampen måske ikke betyder alverden for dem. Måske. Men den risiko løber og satser på under tre scoringer i nedenstående spil, hvor indskuddet betales retur ved tre mål og giver gevinst ved færre.

Spilforslag:

Valencia – Real Madrid

Super Cup onsdag 20.00

Under 3 mål: odds 1.70 hos 888Sport

