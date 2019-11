Real Madrid rusker Betis

Ingen vi når til den spanske hovedstad, skal vi dog lige et smut til Serie A i Italien, hvor det godt kunne ligne en underholdende kamp, der finder sted i Bologna lige omkring spisetid. Bolognas fire seneste havde både begge hold på tavlen og mindst tre kasser.

De har i denne serie mødt både Juventus og formstærke Lazio. Tæller vi sidste sæson med bød ni af deres seneste 10 hjemmekampe i Serie A på mindst tre mål. Disse gælder blandt andet også kampe mod Roma og Napoli.

Inter har i alt spillet seks udekampe i denne sæson. Kun i ”udekampen” mod AC Milan, var begge hold ikke på tavlen. Deres seneste tre udekampe i Serie A blev vundet 3-1, 4-3 og 2-1. De scorede mindst to mål i alle sæsonens fem udekampe i ligaen, og Bologna ligger som indikeret heller ikke på den lade side.

Spilforslag:

Serie A lørdag 18.00

Bologna – Inter begge hold scorer odds 1.70 Unibet

Overraskende nok har Real Betis formået at vinde deres besøg på Bernabeu i deres seneste to sæsoner, der er der trods alt ikke mange, som kan prale ad. Det giver altid et stærkt rygstød at gæste et sted, hvor man ved, at man tidligere har præsteret, men gæsterne virker ikke i en forfatning just nu, der borger for et stærkt resultat i hovedstaden.

De har spillet fem udekampe i denne sæson og blot høstet ét point. Mod oprykkerne fra Osasuna. De blev smadret 5-2 hos Barcelona, knust 5-1 hos Villarreal og fik også klø med 3-1 hos Real Sociedad.

Det har ikke hele tiden været lige overbevisende, hvad Real Madrid præsterede i denne sæson, men de har været ret sikre på hjemmebane med fire sejre i træk, og de har scoret masser af mål. Onsdag aften blev det 5-0 over Leganés. Gangen før 4-2 over overraskelsen Granada, de har også banket Levante 3-2.

For at udtrykke det anderledes: de har vundet hjemme, og der har været godt med kasser, mens Betis har tabt ude og der har været godt med kasser. Derfor nedenstående satsning.

Spilforslag:

Lørdag 20.45 La Liga

Real Madrid – Real Betis 1 + over 2.5 mål odds 1.57 Nordicbet