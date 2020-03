Real tager førstepladsen tilbage

Real Madrid fik endelig stoppet stimen af nederlag på hjemmebane mod Barcelona i sidste uge med en vigtig 2-0 sejr. De havde størstedelen af kampen under forholdsvis kontrol, og spiller de lige så fokuseret mod Betis, ligger der tre point mere og venter.

Real Madrid har haft visse problemer i denne sæson med at fokusere imod nogle af rækkens, skal vi kalde dem mindre glamourøse klubber, men de ved i det mindste, at Betis er en trussel, og man må formode, at de vil være på vagt. Den omvendte kamp endte målløs, og det var faktisk anden gang i træk, at Betis holdt Real til nul på Bernabeu. Hvor mange har præsteret det indenfor de seneste årtier?

Når det så er sagt, har Betis ingen sejre i syv ligakampe. De har indkasseret seks mål i deres seneste to kampe, men scorede også selv fem i processen. For at udtrykke det lidt anderledes. Kun to klubber har lukket flere mål ind end Betis. Ingen har lukket færre mål ind end Real Madrid.

Real Betis er uhyre farlige på hjemmebane og scorer mere eller mindre altid foran eget publikum, hvorfor ”begge hold scorer” ligner et nydeligt spil. I sidste ende forestiller jeg mig dog, at Real Madrid, opildnet af deres sejr i El Clasico, napper yderligere tre point søndag aften i Sevilla og tager førstepladsen tilbage.

Spilforslag:

La Liga søndag 21.00

Real Betis – Real Madrid

(Asian handicap -1) 2 odds 2.43 888Sport

Begge hold scorer odds 1.53 Unibet

