Rizespor kæmper for overlevelse

Göztepe er placeret som nummer otte i tabellen og stod for et par uger ikke uden helt uden chancer for at kunne nå en af de europæiske pladser. Efter tre nederlag i træk er det løb imidlertid kørt og erstattet af mere eller mindre ingenting. Nedrykningszonen og de europæiske pladser er lige langt væk, hvilket normalt ikke er den mest motiverende faktor.

Sådan forholder det sig langt fra for gæsterne. Rizespor kæmper for at blive i ligaen, og efter resultaterne i weekenden er de gledet under nedrykningsstregen. Kun seks point adskiller nummer 12 fra nummer 18, så nedrykningskampen ser ud til at blive voldsom i Süper Lig.

I deres nuværende form ligner Rizespor en af ​​de førende kandidater til nedrykning. De er uden sejr siden 20. januar. De har spillet otte kampe i mellemtiden. De er uden sejr på udebane siden 21. december. Deres seneste seks kampe indbragte dem et point.

I det mindste har Rizespor været i stand til at score i deres foregående fire kampe, hvor Göztepe er uden mål i tre kampe i træk. Hjemmeholdet vil sandsynligvis være uden Alpaslan Öztürk og Serdar Gurler. Gæster kommer uden både Mykola Morozyuk og Ismaël Diomandé som er i karantæne. Desuden ser Aminu Umar ud til at være skadet.

Det er lidt vanskeligt at opbygge en sag på vegne af Rizespor, som har blot to sejre på udebane i hele sæsonen. Og en elendig formkurve. Göztepe er imidlertid ikke det mest frygtindgydende hjemmehold. De har fire sejre i 11 hjemmekampe. Da målene samtidig synes at være tørret ud fra deres side, mens Rizespor i det mindste rammer målet, kunne det måske være en lille sum værd at spekulere i en udesejr. Rizespor har en hel del mere at kæmpe for.

Spilforslag:

Süper Lig tirsdag 18.00

Göztepe – Rizespor (draw-no-bet) 2

Odds 2.80 888Sport

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Deportivo Muniz – Centro Espanyol

Det er som regel udfaldet ”begge hold scorer”, vi går på jagt efter i disse spalter, når vi er ude efter lige præcis dét spil. I denne omgang går jeg dog efter det modsatte. Altså at begge ikke scorer, hvilket vil sige gevinst ved 0-0 eller en sejr til nul til én af parterne.

Det havde givet gevinst i fem af de seneste syv møder mellem disse to. Og i 10 af deres seneste 13 møder. Samt i deres seneste seks møder i træk med Muniz som hjemmehold. Samt i syv af Muniz’ seneste otte hjemmekampe i det hele taget.

Spilforslag:

Tirsdag 20.00

Argentina Primera D

Begge hold scorer ikke odds 1.65 Unibet