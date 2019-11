Sådan scorer du kassen på aftenens CL-kampe

Bayern München har fyret træner Kovac, men er stadig niveauer bedre end Olympiakos, som kommer besøg i denne kamp med tidlig start i aften. Jeg regner derfor ikke med, at hjemmeholdet kommer i problemer og spillet på opgøret bliver derfor en satsning på hjørnespillet.

Grækerne har spillet fire udekampe i denne sæsons Champions League og kun én gang været over tre hjørnespark. I deres første udekamp, mod Røde Stjerne, nåede de frem til ét hjørnespark, mens Bayern i deres ene hjemmekamp holdt netop Røde Stjerne nede på ét hjørnespark.

De friske spiller Olympiakos til under 2.5 hjørnespark til odds 2.18 hos Unibet, jeg vælger at iføre mig livrem og sele og tage højde for ét hjørnespark mere.

Spilforslag:

Champions League onsdag 18.55

Bayern München – Olympiakos

Olympiakos under 3.5 hjørnespark odds 1.49 Unibet

Flere tips under billedet..

Bayern München er uden permanent træner i aftenens kamp, men de får ikke problemer med Olympiakos af den grund. Foto: Uwe Anspach/Ritzau Scanpix

Paris SG – Club Brugge

Club Brugge bed godt fra sig i deres første to kampe i gruppespillet, ikke mindst med deres 2-2 på udebane mod Real Madrid, så det var en smule overraskende, at de i dén grad blev kørt over af PSG i sidste runde. Ok, der gik så også cirka en time, før pariserne havde kørt Brugge-spillerne helt ned, men så gik det også galt og sluttede med 5-0.

Om sejren bliver lige så stor denne gang, tør jeg ikke spå om, men jeg vil godt prøve at spå om, at det i hvert fald bliver til en sejr og at den igen bliver til nul. PSG lammede sig fredag aften i Dijon og tabte til bundholdet, samme kvajert må man ikke levere i Champions League.

De har vundet de tre første gruppekampe til nul. De har seks sejre i denne sæson på hjemmebane. Alle seks uden scoringer imod. Hjemmesejr giver næsten dobbelt op på indskuddet og prøves af.

Spilforslag:

Champions League onsdag 21.00

PSG – Club Brugge 1 til nul odds 1.93 Unibet

Cristiano Ronaldo og Juventus burde kunne ordne Lokomotiv i Moskva. Foto: MARCO BERTORELLO/Ritzau Scanpix

Lokomotiv Moskva - Juventus

Det er samme væddemål, som jeg prøvede i den omvendte kamp, og med gevinst i ryggen fra dén, ser jeg ingen grund til ikke at prøve igen, når nu oddset oveni købet af steget i denne omgang. Det er ikke lige overbevisende, hvad Juventus præsterer i hver kamp, men de får som regel hevet sejrene hjem.

Som nu i den omvendte kamp, hvor Lokomotiv førte 1-0, men hvor Juve i sidste ende vandt 2-1. Der var også noget typisk over, at russerne ikke bare formåede at holde uafgjort, for det er tilsyneladende deres lod at enten vinde eller tabe i denne turnering.

Af deres seneste 10 kampe i Champions League tabte de otte og vandt to. Hvis det er ”enten-eller” med dem, hælder jeg klart mest til ”eller”. Oversat til: udesejr. Atletico Madrid har vundet 2-0 i Moskva i denne omgang, Juventus er ikke dårligere.

Otte af Lokomotivs ovennævnte 10 CL-kampe havde højst tre scoringer og Juventus’ ni seneste sejre var alle i kampe med maksimalt tre scoringer.

Spilforslag:

Champions League tirsdag 21.00

2 + under 3.5 mål odds 2.23 Youbet

