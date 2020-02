Sådan skal du spille på Champions League-braget

Siden de slog pjalterne sammen, har det været et erklæret mål for både Pep Guardiola og Manchester City at opnå succes i Champions League og jagten fortsætter onsdag aften

Med chancen for at genvinde titlen i ligaen reduceret til det minimale er der en oplagt mulighed for at rette al fokus mod at nå målet. Første forhindring kan dog meget vel blive den vanskeligste, når Pep siger goddag til en ”ærkefjende” i form af Real Madrid.

Under ledelse af Zinedine Zidane har Real Madrid måske ikke vundet så mange trofæer som Guardiola. De ved dog, hvordan man vinder lige præcis Champions League.

Real Madrid led et lettere chokerende nederlag hos Levante i weekenden. Et nederlag der betød, at førstepladsen gik tilbage til FC Barcelona. Manchester City har til gengæld vist karakter i kølvandet på deres karantæne-dom. De kommer ind til opgøret her med to sejre i Premier League, begge uden scoringer imod.

Real Madrid vandrede gennem gruppespillet med lidet overbevisende præstationer, men er dog stadig ubesejret i fire Champions League-kampe. Manchester City sikrede deres førsteplads forholdsvis tidligt i en stærk gruppe og kunne tillade sig en mindre slapper. De er ubesejrede i syv Champions League-kampe, hvoraf fem blev vundet.

Begge klubber vader i offensive talenter, men jeg er stadig ikke sikker på, at dette går hen og bliver den målfest, oddsene indikerer. Manchester Citys seneste fire kampe sluttede 1-0, 2-0, 0-2 og 0-1. Real Madrid spillet nogle meget forsigtige kampe mod deres normalt største rivaler i Spanien. Jeg tager derfor chancen på, at der ikke scores alt for mange kasser.

Braga – Rangers

Som optakt til onsdagens Champions League-kampe kan man sætte sig og se skotske Rangers besøge Braga i Portugal. Modsat opgøret i Real Madrid er jeg noget mere sikker på, at der falder mål i Braga onsdag aften.

Braga førte 2-0 med 23 minutter tilbage i torsdags på Ibrox, hvorefter Rangers vendte det hele på hovedet i et sensationelt comeback, der gav en 3-2 sejr. Nu skal afgørelsen så falde, og Rangers har formået at score i deres seneste 18 udekampe i træk. Inklusive deres tre i gruppespillet i efteråret.

I alle tre lukkede de også mål ind, blandt andet da de spillede 1-1 hos Porto, et andet portugisisk tophold. Braga scorede i 20 af deres seneste 21 hjemmekampe i Europa League. I 18 af deres seneste 20 hjemmekampe lukkede de også mål ind. Begge hold på tavlen ligner et flot væddemål.

Spilforslag:

Champions League onsdag 21.00

Real Madrid – Manchester City: under 3 mål til odds 1.5 ved Bwin

Europa League onsdag 18.00

Braga – Rangers: begge hold scorer til odds 1.85 Bwin

