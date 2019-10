Sådan spinder du guld på derbyet

Hos Brøndby har defensiven lækket alt for mange mål i hele sæsonen, hos FC København har man problemer på udebane, så det er to rivaler langt fra storformen, der mødes søndag

Under en fantastisk efterårssol brager Brøndby og FC København sammen i Superligaen for 89. gang søndag eftermiddag, og det er hjemmeholdet, som kæmper for en revanche.

FC København har vundet de seneste fire møder i træk, og går også ind til sæsonens første rivalbrag i marginalt bedre form.

Ikke siden en stime, der kørte fra 1994 til 1995, har Brøndby dog tabt fem gange i træk til 'løverne', så historikken er om ikke andet på BIF’ernes side. Men historikken er desværre ikke med i startopstillingen og fire nederlag i deres seneste fem ligakampe borger ikke just for sejr i dag.

Eller måske gør det? Der er trods alt ingen modstander, Brøndby hellere vil slå, og man kan ikke vende en dårlig stime på et bedre tidspunkt end mod ærkerivalerne. En sejr til Brøndby vil dog sandsynligvis kræve, at man er i stand til at score mindst to mål, for defensiven er tilsyneladende helt ude af stand til at lukke af. I 15 af de seneste 16 kampe har Brøndby indkasseret, og de har lukket mindst to mål ind i fire af deres seneste fem hjemmekampe.

Brøndby har været plaget af skader og har blandt andet Lasse Vigen ude i eftermiddag, men det er også en amputeret trup, som gæsterne sender til Vestegnen. Ingen Stephan Andersen, Nicolai Boilesen, Jonas Wind, Sten Grytebust, Robert Mudražija, Nicolaj Thomsen eller Dame N’Doye og resten af truppen kommer med en Europa League-kamp torsdag aften i kroppen.

Fem gange i træk har FCK forladt en udekamp uden sejr i ordinær spilletid, hvilket inkluderer nederlag i såvel Riga som Hobro og uafgjort mod 2. divisionsholdet Hillerød. Det burde Brøndby kunne bruge til noget i deres opladning.

Brøndby lukker meget ind, men scorer også meget, FCK har indkasseret i fem udekampe i træk, og Ståle Solbakken var torsdag aften igen noget utilfreds med manglende fokusering i de bagerste rækker. FCK har tabt deres seneste to udekampe i træk i ligaen og er derfor også på jagt efter at stoppe en negativ stime.

Ikke siden forsommeren 2013 har de tabt tre udekampe i træk, så med to hold et godt stykke fra deres optimale form er uafgjort måske ikke helt at foragte for nogen af parterne. Skindet holdes på næsen overfor tilhængerne og ny skuffelse i ligaen undgås.

Brøndby har fået flest kort i de seneste seks indbyrdes opgør, og har høstet 10 af deres i alt 16 gule kort på hjemmebane i denne sæson, og odds 2.00 på flest kort til de blå-gule ligner derfor også et fristende bud.

Spilforslag:

Superligaen søndag 14.00

Brøndby IF – FC København

Uafgjort odds 3.50 Danske Spil

Brøndby flest kort odds 2.00 Youbet

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Inter – Juventus

Også Serie A byder på rivalbrag i aften, når Inter tager imod Juventus og det er samtidig topopgør. Inter har nemlig fået en fantastisk start på sæsonen under den nye træner Antonio Conte, og har maksimumpoint efter seks runder. Lige i hælene følger Juventus med 16 point.

Jeg forestiller mig, at det kan gå hen og blive en forsigtig affære, hvor begge parter får låst hinanden. To af Juventus’ seneste tre udekampe sluttede uden vinder, og de vil ikke græde snot over at forlade et formstærkt hjemmeholds eget fort uden nederlag.

Inters seneste tre hjemmekampe sluttede 1-0, 1-1 og 1-0, og de to parter mødte hinanden i en sommerturnering i juli, hvor det sluttede 1-1. Det samme var udfaldet i deres seneste ligamøde. Inter kan godt leve med at måtte opgive deres ubesejrede stime mod Juventus, så længe den ikke resulterer i nederlag.

Der er desuden ingen af deres seneste 11 kampe i træk, som har budt på mere end højst ét mål før pausen, hvorfor jeg oven i krydssatsningen også smider et ”asian 1. halvleg” under 1 mål i spil. Hos Unibet giver det odds 1.71 ved nul mål i første halvleg og indskuddet retur, hvis der trods alt falder et mål.

Spilforslag:

Serie A søndag 20.45

Inter – Juventus

Uafgjort odds 3.20 bet365

(asian 1. halvleg) under 1 mål odds 1.71 Unibet