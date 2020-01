Sådan spinder du guld på FA Cup'en

Rochdale – Newcastle

En satsning på Rochdale er som minimum værd at overveje alene på grund af Newcastles ekstraordinært elendige udebanehistorik i denne turnering. Siden den 28. januar 2006 har de spillet 16 udekampe. De har én sejr på kappen i denne stime. ÉN! Og den kom først i hus efter forlænget spilletid. En skønne dag stopper stimen selvfølgelig, men indtil da er det sjovt at satse en lille mønt på, at den fortsætter.

Spilforslag:

FA Cup lørdag 13.31

(draw-no-bet) 1 odds 3.40 bet365

Fulham – Aston Villa

Det er svært at forestille sig, at Aston Villa ønsker at ofre mange kræfter på FA Cup’en i denne sæson. Ikke at de nødvendigvis ”lægger sig” på Craven Cottage, men de kommer stensikkert til at rotere i truppen, for der er vigtige sager, som venter forude.

De er midt i en nedrykningskamp i ligaen, og på onsdag venter en semifinale i Liga Cup’en. De har ikke en trup til at satse på alle tre fronter, og spørgsmålet er kun, om Fulham magter at udnytte det. Villa tabte deres fire seneste besøg på Craven. Jeg går efter en håndfuld.

Spilforslag:

FA Cup lørdag 16.01

(asian handicap -0.25) 1 odds 1.87 bet365

Cardiff – Carlisle

Gider Carlisle fra League FA Cup’en? De har allerede vundet tre kampe mod lavere rangerende modstand for at nå hertil. Så gider man vel godt? Gider Cardiff? Måske. Men historikken er bestemt ikke med dem.

De vandt kun to af deres seneste ni hjemmekampe i FA Cup’en. Og ingen af de seneste fem, der kastede fire nederlag og en remis af sig. De er dog stadig så store favoritter, at man kan spille Carlisle på et handicap. Jeg vælger nedenstående, som giver gevinst ved udesejr, uafgjort eller hjemmesejr på et mål. Hjemmesejr på to mål giver det halve indskud retur.

Spilforslag:

FA Cup lørdag 16.01

(asian handicap +1.75) 2 odds 1.65 bet365

Oxford – Hartlepool

Det er League 1 på hjemmebane mod National League her, altså to divisioners forskel, men jeg peger stadig ikke på en vinder. I stedet går jeg på mål, for det vælter ind med kasser i Hartlepools udekampe. Deres seneste 10 af slagsen havde mindst tre mål. Syv af de seneste otte havde også mindst fire mål. 11 af deres seneste 12 udekampe havde desuden begge hold på tavlen.

Spilforslag:

FA Cup lørdag 16.01

Over 3 mål odds 2.15 bet365

Bournemouth – Luton

Igen en satsning på en målrig kamp, selvom det skal siges, at det ikke Bournemouth ikke har megen nytte af deres offensiv for tiden. Mod Luton burde der dog være en chance for at tanke noget selvtillid. Gæsterne har tabt ni udekampe i træk i The Championship.

I alle ni kampe indkasserede de mindst to mål. De seneste otte i træk havde mindst tre mål. I alt indkasserede Luton 28 mål i disse ni udekampe. Altså lidt over tre kasser i snit. Der skulle således være en chance for, at Bournemouth kan videreføre en underholdende historik i FA Cup’en. Otte af deres ni seneste kampe i denne bød på mindst tre mål.

Spilforslag:

FA Cup lørdag 18.31

Over 3 mål odds 2.04 Comeon

