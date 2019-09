Saints kan sænke sydkystrivaler

Bournemouth slap igennem sidste runde med en rigtig flot 3-1 sejr over Everton, men det var på hjemmebane, og det er konsekvent tvivlsomt, om de kan medtage formen på udebane. Siden november 2018 har de tre sejre på fremmed græs i 16 forsøg.

En af disse var over en af de tre nedrykkere i sidste sæson, en anden var over en oprykker i denne sæson, og Southampton ser stærkere ud end de hold, som 'The Cherries' trods alt har formået at besejre på udebane.

Saints har vundet tre af deres seneste fire kampe og spillede den fjerde uafgjort. De har desuden holdt nullet i deres seneste tre sejre. Stil det overfor, at Bournemouth har indkasseret 11 mål i deres seneste fire udekampe i Premier League og man sidder med en fornemmelse af, at hjemmeholdet nok skal komme på tavlen.

Gør de dét, skal Bournemouth score to gange for at sejre, og knækker de en defensiv, der har indkasseret én gang i fire kampe? Bournemouth er uden sejr i seks kampe mod Southampton, hvoraf fire sluttede uafgjort. Deres seneste møde sluttede 3-3 på St. Mary’s i april.

Skal man så gå med krydset, som det trods alt endte i fire af deres seneste seks møder og som selvsagt altid er det mest spændende odds at ramme? Eller hælder man til hjemmesejren? Jeg har valgt en mellemvej. Spiller man 'asian handicap -0.25' får man odds 1.81 hos Unibet på en hjemmesejr og det halve indskud retur ved uafgjort.

Kan hjemmeholdets defensiv holde samme standard, ligner det en god mulighed for at videreføre en god serie for Southampton, der i øvrigt ikke har tabt hjemme mod Bournemouth i over 10 år.

Gæsterne har et væld af skader med mindst seks spillere fraværende, men de kan stadig stille samme mandskab som i sidste uges sejr. Hjemmeholdet vil være uden Moussa Djenepo og muligvis Nathan Redmond.

Premier League fredag 21.00

Southampton – Bournemouth

Spilforslag:

(asian handicap -0.25) 1 odds 1.81 bet365

Skal vi ikke også lige smutte en tur forbi fredagens duel i 1. division? Hvidovre har vundet deres seneste to hjemmekampe med 3-2 og 4-2, mens begge hold var på tavlen i HB Køges seneste seks kampe i træk. De mødtes seneste i marts med HB Køge som hjemmehold, hvor Hvidovre vandt 2-1.

Det kunne godt ligne en forholdsvis munter aften på Pro Ventilation Arena med to offensiver, der ser ud til at være en smule stærkere end defensiverne hos begge parter.

Nordicbet Ligaen fredag 18.30

Hvidovre – HB Køge

Spilforslag:

Begge hold scorer odds 1.53 bet365

Over 3 mål odds 2.07 bet365

