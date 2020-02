Sats på 49ers i Super Bowl

På baggrund af en offensiv der indimellem har aftaget karakter af decideret voldsom, har Chiefs med NFL MVP Patrick Mahomes i spidsen tilspillet sig bookmakernes største forventninger i søndagens duel.

Nogen større favoritværdighed er der dog ikke tale om, og spørgsmålet er, om ikke duellen kan vippe til 49ers side? Lige så gode Chiefs har været til at score point, har 49ers været bedre set over hele sæsonen.

Kun Baltimore Ravens satte flere point på tavlen i den regulære sæson, end 49ers præsterede, og set over hele sæsonen har sidstnævnte med 30.2 point præsteret marginalt bedre end Chiefs med 29.8 pr. kamp.

49ers har indtil videre ikke været så afhængige af, at quarterback Jimmy Garoppolo har skullet levere touch downs, som Chiefs synes at være af deres, men Garoppolo har leveret varen, når det har været påkrævet.

49ers har ligaens næstbedste rushing offense, men der dog også statistikker, som kan bakke Chiefs favoritværdighed op, og er det så nok, at Chiefs i Mahomes har den vel nok bedste spiller på banen? 49ers matcher Chiefs I offensiven og har en langt stærkere defensiv.

49ers går desuden ind til slutkampen med 57 sacks sammenlagt for sæsonen, og de seneste seks gange, et hold gik ind til Super Bowl med mere end 55 sacks, slap de alle ud på den anden side som vindere.

Desuden er der den lidt mere pudsige statistik, at hvide trøjer har vundet 13 af de seneste 15 Super Bowls, ligesom San Francisco er 2-0 i Super Bowl, når de har båret hvide trøjer. Det skal de igen på søndag nat.

Et andet sted hvor det måske er værd at gå imod trenden, er at satse på en kamp med færre point end de to parters offensiver umiddelbart giver indtryk af. De har begge sat mange point på tavlen i deres play off-kampe, men kan de holde niveauet i slutkampen?

49ers fremtvang ni sacks og fem turnovers i deres to play off-kampe, hvori de blot tillod 15 point imod sig. Chiefs er på deres side noteret for otte sacks, så måske har oddssætterne fokuseret lidt for meget på offensiverne?

Ikke ifølge kunder hos eksempelvis Unibet, der har set hele 93 procent af indsatsen fra deres danske kunder lagt på ”over 54 point”. Der er i øvrigt også en langt større tiltro til Kansas City Chiefs fra Unibets danske kunder end på deres globale marked.

67 procent af danskerne har spillet Mahomes og co. til at rejse hjem fra Miami med mesterskabsringen, mens 59 procent af kunderne i resten af verden faktisk har lagt deres

spareskillinger den modsatte vej, altså på 49ers til at triumfere. Her i departementet går vi imod de danske strømninger og vover pelsen på en kamp med færre point end 54.

Spilforslag:

Super Bowl mandag 00.30

Kansas City Chiefs – San Francisco 49ers

49ers vinder odds 2.05 Unibet

Under 54 point odds 1.97 Unibet