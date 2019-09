Satser på United-nedtur: Arsenal bryder stimen

SPILFORSLAG: Ikke siden 2006 har Arsenal formået at vinde en udekamp på Old Trafford i Premier League, men mandag aften venter en ny mulighed for The Gunners i rundens sidste kamp

Hvad fodboldprogrammet angår sådan en stille mandag, er der selvfølgelig ikke meget, der når op på siden af en duel imellem Manchester United og Arsenal i Premier League, så det er selvfølgelig dén kamp, vi har haft til nærmere undersøgelse.

Manchester United åbnede sæsonen med en hjemmekamp mod en anden af de vante top seks-hold, og dén slap de stærkt igennem, da de bankede Chelsea 4-0. Spørgsmålet er bare, om ikke United gradvist er gået tilbage, hvad kvaliteten i spillet angår, siden dén åbningsdag?

Crystal Palace slap fra Old Trafford med en 2-1 sejr. West Ham vandt i sidste runde med 2-0, og onsdag skulle United bruge straffespark for at slå Rochdale fra League 1 ud af Liga Cup’en.

Arsenal har siden sæsonens første spilledag kun tabt på udebane mod Liverpool. Mange hold kommer til at tabe på Anfield i denne sæson, så det er ingen skam, og den eneste finger, der er at sætte på Arsenals spil, er vel, at defensiven er alt for gavmild.

Får Aubameyang og Arsenal hentet en udesejr på Old Trafford? Foto: Hannah McKay / Ritzau Scanpix.

De har kun holdt rent bur i én af deres seneste 11 ligakampe, og har i de seneste fire indkasseret mindst to gange. Til gengæld har de ikke selv problemer med at score, og har været mindst to gange på tavlen i fem kampe i træk.

United har en lang række spillere på skadesbænken, Bailly, Fosu-Mensah, Martial, Rashford, Dalot, Gomes forventes alle ude, muligvis også Pogba og Luke Shaw, og har de så efterhånden kvalitet nok tilbage til at ordne et hold som Arsenal?

Gæsterne må se bort fra Lacazette og Bellerin, men kan stadig trække på Aubameyang, der har scoret de seneste fire gange, han startede på banen. Så ud fra spillet hidtil i sæsonen at dømme og ud fra de spillere, der er til rådighed mandag aften, synes jeg, at Arsenal ligner det bedste spil til kampen her. Men…

Der er for det første lige deres indbyrdes historik. Arsenal har ikke vundet her siden 2006 i Premier League, men de burde have vundet her i sidste sæson. Er det i aften, at de endelig knækker stimen? Og så er der Arsenals historik på udebane mod de øvrige top seks-hold.

Pogba og United befinder sig på en 11. plads i Premier League. Foto: Paul Ellis / Ritzau Scanpix.

Den siger nul sejre og otte nederlag i deres seneste 10 på udebane mod benævnte hold. Spørgsmålet er vel bare, om United kvalitetsmæssigt i øjeblikket går ind under et top seks-hold? Det er svært at forestille sig Arsenal møde United på et meget bedre tidspunkt, og jeg tager chancen på ”The Gunners” på det spil, der hedder draw-no-bet, hvor indskuddet betales retur ved uafgjort.

Der er desuden et par specials på kampen hos eksempelvis bet365, man også kan overveje et indskud på. Der gives odds 2.00 på under 11.5 skud i kampens løb for Arsenal. De snitter otte skudforsøg pr. udekamp indtil nu og har ikke været over ni skudforsøg endnu i deres første tre udekampe.

Ligeså er der odds 2.00 på under 16.5 tacklinger, et tal de heller ikke har passeret endnu på udebane i denne sæson, ikke engang i 3-1 nederlaget hos Liverpool.

Spilforslag:

Premier League mandag 21.00

Manchester United – Arsenal

(draw-no-bet) 2 odds 2.10 Bethard

Under 11.5 skud af Arsenal odds 2.00 bet365

Under 16.5 tacklinger af Arsenal odds 2.00 bet365

