Sene kasser i Lyngby

Når Superligaen indleder runde 18, er det med et lokalopgør mellem FC Nordsjælland og Lyngby, og der skulle være en god chance for at se netmaskerne blafre

FC Nordsjællands seneste seks udekampe bød på mindst fire mål. Alle seks havde scoringer af begge parter. Lyngbys seneste fem hjemmekampe havde alle mindst tre mål. Der skulle med andre ord være gode chancer for at få noget solid underholdning på Lyngby Stadion.

Bookmakerne har dog selvfølgelig også luret, at der på det seneste er sket en hel masse, når disse to klubber har spillet Superliga, så oddsene er forholdsvis lave, men går man lidt længere ned i historikken, kunne det godt se ud som, man stadig er i stand til at høste solide odds på en målrig kamp.

Alle FC Nordsjællands førnævnte seks kampe havde mindst to kasser efter pausen. Det samme havde Lyngbys seneste fem hjemmekampe. Hos Youbet kan man få odds 2.15 på over to mål efter pausen. Scores der to mål, får man indskuddet retur. Altså et spil der som minimum havde givet indskuddet retur i 11 af deres tilsammen 12 seneste kampe.

Man kan også tage chancen hos Danske Spil på, at der scores mindst tre mål, men at parterne trods alt venter til efter pausen med for alvor at buldre løs. Danske Spil giver odds 1.95 på, at kampens tredje mål falder efter pausen.

Da jeg regner med at se en målrig kamp her, samtidig med at det immervæk er sjældent, at det vælter ind med tre mål i første halvleg, finder jeg også dét spil værd at jagte. Et noget højere odds at jagte er 3.50 gange indskuddet retur på, at Mads Thychosen får et kort.

Han er FC Nordsjællands topscorer på kortlisten indtil videre i denne sæson med fem gule kort i 11 ligakampe. Det er trods alt et anstændigt gennemsnit, og man noterer sig end videre, at han har fået fire af sine gule kort på udebane. Det eneste gule kort han indtil videre har fået på hjemmebane var imod… Lyngby.

Spilforslag:

Superligaen fredag 19.00

Lyngby – FC Nordsjælland

Over 2 mål efter pausen odds 2.15 Youbet

Tredje mål scores i 2. halvleg odds 1.95 Danske Spil

Mads Thychosen får kort odds 3.50