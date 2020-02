Skrøbelige forsvar mødes i Rom

AS Roma er i krise, der forsvar er hullet som en si, og fredag kommer angrebslystne Bologna på besøg, men vi starter lige med et kig på et opgør i den næstbedste tyske række

Og lad mig bare gøre det kort; Heidenheim tabte deres seneste udekamp. De har kun tabt fem af deres seneste 22 udekampe i 2. Bundesliga. De har ikke tabt to udekampe i træk siden september 2018. Sandhausen har fire sejre i 11 hjemmekampe og har ikke besejret Heidenheim i eget hus i deres seneste otte forsøg. Jeg går efter point til udeholdet, og så skal vi af sted til Rom.

Roma skal prise sig lykkelige for de øvre klubbers svingende præstationer og prise sig lykkelige for, at de trods alt havde en anstændig efterårssæson i Serie A. Deres start på 2020 har nemlig været tæt på katastrofal.

Én sejr i fem ligakampe og dertil tre nederlag. Exit i pokalturneringen. En defensiv som har indkasseret mindst to mål i fire af deres seneste fem kampe og et foreløbigt lavpunkt med nået i Sassuolo i sidste uge, hvor man faldt helt på halen med et nederlag på 4-2. Det stod 3-0 efter blot 26 minutter!

Ufatteligt nok deler de stadig fjerdepladsen med Atalanta, men det bliver næppe ved at gå godt for træner Paulo Fonseca og hans spillere. På Stadio Olimpico har en sejr i fem kampe, inden Bologna kommer på besøg fredag.

I modsætning til Roma peger Bolognas form i den rigtige retning. Rossoblù har kun et nederlag i seks af deres seneste syv kampe og har blandt andet registreret en imponerende udesejr over Atalanta i denne stime.

Fighterviljen og en tro på tingene har de også udvist i deres seneste to kampe, hvor de var bagud 0-1, inden de sikrede sejren. De har været på tavlen i seks af deres seneste syv udekampe i Serie A, de scorede blandt andet hos Juventus, og vandt 2-1 ude over Napoli.

Roma har kun vundet fire af deres sidste 11 på hjemmebane, og med Bologna galvaniseret af deres opsving i form, ligner Rossoblù et mandskab, der kan drille hjemmeholdet yderligere. Samtidig må man dog også forvente en eller anden form for reaktion af romerne efter sidste uges pinligheder.

Roma vandt deres seneste to møder med 2-1, og hvad antallet af mål angår, går jeg efter noget tilsvarende.

Sinisa Mihajlović’ tropper har ikke holdt rent bur i 19 kampe i træk, så det er to porøse defensiver, der står på banen i Rom i aften.

Det kaster diverse spil af sig, som indikeret nedenstående, blandt andet en satsning på mål allerede før pausen. Der er scoret i de første 45 minutter i Bolognas seneste 12 kampe i træk og i ni af Romas seneste 10 kampe.

Spilforslag:

2. Bundesliga fredag 18.30

Sandhausen – Heidenhem (asian handicap +0.25) 2: odds 1.83 bet365

Serie A fredag 20.45

Roma – Bologna begge scorer: odds 1.60 Bwin

Over 3 mål: odds 1.86 888Sport

(Asian 1. halvleg) over 1 mål: odds 1.47

Se også: Slår mestrene for anden gang i træk

Se også: Eksklusivt på Ekstra Bladet: FCK og AGF i finale

Se også: Fransk surfer død - blev blot 24 år