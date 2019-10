Slavia skal bremse Messi og co.

Slavia Prag – Barcelona

Når Barcelona går på banen, er der altid en forventning om underholdning og en forventning om mål, men det er ikke altid, at det bliver helt så målrigt, som formodningen går på. De har eksempelvis spillet seks udekampe i denne sæson og kun én havde mere end tre mål, og fire havde højst to scoringer.

Prøv lige at gennemgå Barcelonas seneste 13 udekampe i Champions League. Der var en storsejr på 4-2 ude over Tottenham sidste oktober. Og så var der en røvfuld på Anfield i maj, hvor de tabte 4-0. Ingen af de øvrige 11 kampe havde over tre kasser.

Kun tre af de 11 kampe landede overhovedet på tre mål, og to af dem var nederlag på 3-0 til italienske klubber. Kan vi konkludere heraf, at så længe Barca bare undgår udekampe mod italienske og engelske klubber, så ender det forholdsvis målfattigt?

Måske, men vi kan i hvert fald konkludere, at der er en større tendens til kampe med færre end tre mål end til det modsatte. Se bare på den første udekamp i dette års gruppespil. Dortmund er ikke just det mest målfattige hold generelt, men ikke desto mindre sluttede kampen 0-0.

Her møder Barcelona så en modstander, hvis strategi det uden tvivl er at få lukket af bagtil. Der var to mål i begge Slavias første to kampe og i begge skulle man langt hen, hhv. 88. minut og tillægstiden, før det andet mål faldt.

Slavias strategi bliver ikke at angribe Barca, der skal lukkes af og så håbes på en kontra, og derfor synes jeg oddset på en kamp med færre end tre mål er højt. Ved nedenstående spil får man indskuddet retur ved præcis tre mål og gevinst ved 0-2 mål.

Nu vi er ved kampen, så skal chancen også tages på, at hjemmeholdets David Horvaka får et gult kort. Manden har fået fire gule kort i otte ligakampe, heraf i Slavias seneste tre ligakampe i træk, og det er vel at mærke kampe, de alle sammen vandt.

Læg dertil at han har fået gult kort i Slavias to første Champions League-kampe, og man må konkludere, at vi har med en mand at gøre, som ikke er bange for at tage fra. Ikke desto mindre kan han spilles til fem gange pengene retur for en advarsel hos Nordicbet. Et forrygende odds mandens kort-høst taget i betragtning.

Benfica – Lyon

Vi stikker også lige ud på en fair kamp i Lissabon, for der er ingen af disse to klubber, som har spillet med grovfilen indtil nu, hvorfor nedenstående odds frister betragteligt. Begge klubber har fået én advarsel indtil

nu. Tænk lige her på, at Benfica trods alt har tabt begge deres kampe, hvilket altså tilsyneladende ikke har fået dem til at tabe sutten i kortspillet.

Faren er naturligvis, at siden begge parter kun er noteret for én advarsel indtil nu, er ingen spillere truet af karantæne, men der er heller ingen af dem, som ligger og hiver mange kort i det hjemlige, så jeg tager chancen.

Genk – Liverpool

Sidst men ikke mindst en satsning på, at Liverpool ikke blæser Genk ud ad banen. Ja, Liverpool burde selvfølgelig være Genk langt overlegne, men det synes jeg jo også, at Napoli burde have været, og dem formåede Genk altså at bremse totalt i sidste runde. Her sluttede det 0-0 i Genks egen hule, og de vandt faktisk både skud- og hjørnesparksstatistikken.

Jeg siger ikke, at det samme sker her, jeg tvivler bare på, at Liverpool tordner af sted for fuldt drøn. Det var en hård kamp i søndags,og i weekenden venter en hjemmekamp mod Tottenham.

Hos Unibet kan man spille Genk på asian handicap +2 til odds 1.64, hvilket vil sige odds 1.64 i gevinst ved hjemmesejr, uafgjort eller Liverpool-sejr på et overskydende mål. Vinder Liverpool med to kasser, får du indskuddet retur. Den er købt herfra.

